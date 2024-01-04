Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1'den bisiklet dünyasına: Valtteri Bottas... - Motor Sporları Haberleri

        Formula 1'den bisiklet dünyasına: Valtteri Bottas...

        Formula 1 pilotu Valtteri Bottas 2024 yılında F1'de yarışmakla kalmayacak aynı zamanda bisiklet dünyasında da şampiyonluk için yarışacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 15:35 Güncelleme: 04.01.2024 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Formula 1'den bisiklet dünyasına!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mercedes ile geçirdiği beş yılın ardından 2022'nin başında Alfa Romeo'ya katılan Formula 1 pilotu Valtteri Bottas, bisiklet yarışında da adından söz ettirmek istiyor.

        Uzun süredir bisiklet sporunun içinde olan Bottas, 2024 UCI Gravel Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazanarak bir adım daha ileri gitmeyi hedefliyor.

        Bottas'ın programında 2024 yılında 25 olası F1 yarışı bulunduğdan, Gravel Worlds'e katılma şansını nerede ve ne zaman deneyeceği konusunda stratejik davranması gerekecek.

        Bottas eğer bisiklet dünyasının bir parçası olmak istiyorsa, bir UCI Gravel Dünya Serisi etkinliğinde 35-39 yaş kategorisindeki yarışmacılar arasında ilk %25'lik dilime girmesi gerekiyor.

        Bobby & Jens podcast'ine konuşan Bottas, "Yarışları ciddiye alıyorum ve her zaman kendime meydan okumak ve en iyisini yapmak için piste çıkacağım. Sonuç, taktik ya da ortalama hız fark etmeksizin elimden geleni yapıyorum. Kendime zarar vermek umurumda değil, bundan hoşlanıyorum. Gelecek yıl bisiklet dünyasına katılmaya çalışacağım." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        İsrail: Savaşın 3. aşamasına geçildi
        İsrail: Savaşın 3. aşamasına geçildi
        İspanyollar da şaşırdı!
        İspanyollar da şaşırdı!
        Ünlü çiftin kızı Gazze halkına böyle destek verdi
        Ünlü çiftin kızı Gazze halkına böyle destek verdi
        İsias Oteli davasında ikinci gün!
        İsias Oteli davasında ikinci gün!
        Van Gölü kıyısında Güneş patlamalarını takibe aldılar
        Van Gölü kıyısında Güneş patlamalarını takibe aldılar
        NBA yıldızlarını geride bıraktı!
        NBA yıldızlarını geride bıraktı!
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Terim ilk maçına çıktı!
        Terim ilk maçına çıktı!
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        Balon balığı ifadesi: Balığın tadı aşırı lezzetliydi!
        Balon balığı ifadesi: Balığın tadı aşırı lezzetliydi!
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        MSB'den 'akıllı telefon' açıklaması
        MSB'den 'akıllı telefon' açıklaması
        Musk'tan Wilders'e: "Hollanda ulusu kendi eliyle yok olacak"
        Musk'tan Wilders'e: "Hollanda ulusu kendi eliyle yok olacak"
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        2024'ün önemli gök olayları
        2024'ün önemli gök olayları
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kira enflasyonu zayıflıyor
        Kira enflasyonu zayıflıyor