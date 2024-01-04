Formula 1'den bisiklet dünyasına: Valtteri Bottas... Formula 1 pilotu Valtteri Bottas 2024 yılında F1'de yarışmakla kalmayacak aynı zamanda bisiklet dünyasında da şampiyonluk için yarışacak

Mercedes ile geçirdiği beş yılın ardından 2022'nin başında Alfa Romeo'ya katılan Formula 1 pilotu Valtteri Bottas, bisiklet yarışında da adından söz ettirmek istiyor.

Uzun süredir bisiklet sporunun içinde olan Bottas, 2024 UCI Gravel Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazanarak bir adım daha ileri gitmeyi hedefliyor.

Bottas'ın programında 2024 yılında 25 olası F1 yarışı bulunduğdan, Gravel Worlds'e katılma şansını nerede ve ne zaman deneyeceği konusunda stratejik davranması gerekecek. Bottas eğer bisiklet dünyasının bir parçası olmak istiyorsa, bir UCI Gravel Dünya Serisi etkinliğinde 35-39 yaş kategorisindeki yarışmacılar arasında ilk %25'lik dilime girmesi gerekiyor.

Bobby & Jens podcast'ine konuşan Bottas, "Yarışları ciddiye alıyorum ve her zaman kendime meydan okumak ve en iyisini yapmak için piste çıkacağım. Sonuç, taktik ya da ortalama hız fark etmeksizin elimden geleni yapıyorum. Kendime zarar vermek umurumda değil, bundan hoşlanıyorum. Gelecek yıl bisiklet dünyasına katılmaya çalışacağım." dedi.