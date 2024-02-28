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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1'in yeni yayıncısı netleşti! Formula 1 hangi kanalda, nerede yayınlanacak? - Motor Sporları Haberleri

        Formula 1, 10 yıl boyunca beIN SPORTS’ta

        beIN MEDIA GROUP, FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Türkiye ve ayrıca MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesinde yer alan 24 ülkede 2024 sezonundan başlayarak 2033 yılına kadar yayın haklarının sahibi oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 12:47 Güncelleme: 28.02.2024 - 12:57
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        Formula 1'in yeni yayıncısı netleşti
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        10 yıllık anlaşma ile Türkiye (DIGITURK) ve MENA’da beIN SPORTS ve beIN'in OTT platformu TOD'a abone olanlar, deneyimli isimlerin ayrıntılı analizleriyle antrenman turları, sıralama turları ve F1 Sprint ve Grand Prix’leri izleyebilecek. Türkiye ve MENA'daki sporseverler tüm yarışları beIN SPORTS üzerinden de 4K / UHD kalitesinde izleyebilecekler. F2 ve F3 yarışları da canlı ve özel yayınlanacak.

        Anlaşma MENA bölgesi için özel bir içerik ortaklığını da içeriyor ve Formula 1 ile beIN ilk kez bölgedeki geniş ve tutkulu izleyici kitlesine özel olarak odaklanan içerikler oluşturmak için birlikte çalışacak. Bu kapsamda Doha, beIN'in dünya lideri prodüksiyon imkanlarından güç alan özel bir bölgesel içerik üretim merkezi haline gelecek.

        Aksiyon dolu 2024 sezonu, 24 yarışlık rekor bir takvime sahip olacak ve sezon MENA'da başlayıp bitecek. 29 Şubat'ta Bahreyn'de başlayacak sezonun açılış yarışının ardından mart ayında Suudi Arabistan, kasım ayında Katar ve aralık ayında da sezonun son yarışı olan Abu Dubai takip edecek.

        Digiturk ve beIN MEDIA GROUP CEO'su Yousef Al-Obaidly yaptığı açıklamada, "Formula 1'in canlı olarak MENA bölgesi ve Türkiye'yi kapsayan 25 ülkede yeniden beIN'de yayınlanacak olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Formula 1 olağanüstü portföyümüzün en önemli parçalarından biri. Milyonlarca sporsever için heyecan verici Formula 1 deneyimleri yapmanın yanı sıra merak uyandıracak içerikler ve yenilikçi yayıncılık yoluyla yeni bir jenerasyonun oluşmasını sağlamak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

        Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, Formula 1'in Bahreyn'de ilk kez düzenlendiği 2004 yılından bu yana, Orta Doğu'da yarışlara ilgi duyan tutkulu bir hayran kitlesinin oluştuğunu gördüklerini belirterek, "beIN ile, yayın deneyimini arttırma ve Formula 1'i tüm ihtişamıyla evlerindeki hayranlarımıza yaşatma hedefi doğrultusunda, en kaliteli ve özel hazırlanmış içerikleri üretebileceğimiz bir iş ortağı bulduk" diye konuştu.

        Formula 1 Medya Hakları ve İçerik Direktörü Ian Holmes da 4 yarış ve hızla büyüyen hayran kitlesi ile Orta Doğu ve Türkiye'de Formula 1'e olan talep tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu dile getirerek, "Son yıllarda beIN, dünyanın önde gelen spor yayıncılarından biri olarak kendini kanıtladı ve taraftarlara spor portföyü ile benzersiz bir yayın deneyimi sunuyor. F1'in yayın kalitesini yükseltmeye devam etmek ve bölgedeki taraftarların ilgisini çekecek, Formula 1'in tüm heyecanını kapsayan özel içerikler oluşturmak için Doha'daki benzersiz prodüksiyon imkanlarını kullanarak onlarla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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