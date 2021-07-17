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Sprint yarışlarının bu sezon 3 hafta sonunda deneneceği resmileşti ve bu yarışlardan ilki bu hafta sonu Britanya Grand Prix'sinde gerçekleştirilecek. İşte Formula 1 Sprint yarışları hakkında...

F1 SPRİNT YARIŞLARI NEDİR?

F1 sprint yarışları, ana yarışın kısaltılmış şeklidir. F1 sprint yarışlarında ana yarışa kıyasla daha az kilometre tamamlanır. Sprint yarışları birçok seride kullanılmaktadır. Sprint yarışları Formula 2'de de görülebilmektedir.

F1 sprint yarış formatı, hafta sonunda gerçekleştirilen her seans önemli olmasına ve aksiyonu bütün hafta sonuna yayacak.

3 gün boyunca gerçekleştirilecek olan neredeyse her seans GP'de direkt olarak etki edeceğinden, her seans ayrı bir heyecana ve öneme sahip olacak.

Her seansın ayrı bir öneme sahip olmasıyla normalde kısmen daha sakin geçen cuma günü de ayrı bir önem kazanacak ve daha dolu geçecek. Taraftarlar hafta sonunun 3 günü de büyük bir seans izleyebilecek (sıralama turları, sprint yarış, grand prix) ve aksiyon 3 güne yayılmış olacak.

Hafta sonunda yer alan 3 günün daha dolu geçmesinin, hafta sonunun genelinde daha iyi bir tecrübe yaratacağı düşünülüyor.

F1 SPRİNT YARIŞI NASIL YAPILIR?

Sprint yarışlarında 100km tamamlanacak ve yarışlar 25-30 dakika (ortalama 20 tur) kadar sürecek. Bu yarışlarda pilotlar; pite girmek zorunda olmayacak, yarışa istediği lastikle başlayabilecek ve ortalama 20 tur boyunca damalı bayrağa kadar tam gaz yarışacak.

Sprint yarışlarının grid dizilimi, cuma akşamı gerçekleştirilecek geleneksel sıralama turlarının sonuçlarına göre belirlenecek.

Sprint yarışının sonuçları ise pazar günü gerçekleştirilecek olan geleneksel grand prix'nin grid dizilimini belirleyecek.

F1 SPRİNT YARIŞLARI NE ZAMAN?

Sprint yarışlarının düzenleneceği hafta sonlarında seans zamanları, normal hafta sonlarına göre değişiklik gösterecek. İlk kez Büyük Britanya Grand Prix'sinde uygulanacak sprint yarışı, bugün TSİ 18.30'da, 52 turluk yarış ise 18 Temmuz Pazar günü TSİ 17.00'de başlayacak.

Hafta sonu Cuma günü 1 saat sürecek 1. antrenman seansıyla başlayacak. Bu seansın ardından kapalı park kuralları devreye gireceğinden ve sıralama turları gerçekleştirileceğinden, bu seansı verimli geçirerek doğru ayarları bulmak çok önemli olacak, yüksek ihtimalle fazlasıyla bir yoğun seans izleyeceğiz.

Cuma akşamı, ilk antrenman seansının ardından geleneksel sıralama turları gerçekleştirilecek. Bu seansın sonuçları, sprint yarışın grid dizilimini belirleyecek.

Cumartesi sabahı hafta sonunun ikinci ve son antrenman seansı gerçekleştirilecek. Bu seans da 1 saat uzunluğunda olacak. İkinci antrenman seansının ardından ise sprint yarış gerçekleştirilecek.

Sprint yarışın sonuçları, pazar günkü yarışın grid dizilimini belirleyecek. Pazar günkü ana yarışta 305 km tamamlanacak ve ana yarıştaki puan sistemi aynı kalacak.

Sprint hafta sonu formatı:

Cuma öğle saatleri – 60 dakikalık ilk antrenman seansı.

Cuma akşamı – Q1, Q2 ve Q3 seanslarından oluşacak geleneksel sıralama turları, sprint yarışın grid dizilimi belirlenecek.

Cumartesi sabahı – 60 dakikalık 2. antrenman seansı

Cumartesi öğle saatleri – Sprint yarışı, 100km tamamlanacak ve grand prix'nin grid dizilimi belirlenecek.

Pazar – 300 kilometrelik geleneksel grand prix.

TSİ Britanya GP seans zamanları:

Cuma

1. antrenman: 16:30-17:30

Sıralama: 20:00-21:00

Cumartesi

2. antrenman: 14:00-15:00

Sprint yarışı: 18:30-19:00

Pazar

Grand Prix: 17:00