Formula 1 takvimi: Las Vegas GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. yarışı için geri sayım sürerken, motor sporları tutkunlarının gözü bu kez Las Vegas'a çevrildi. Işıklar şehrinin büyüleyici atmosferinde gece koşulacak yarış öncesi, "Las Vegas GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte F1 Las Vegas GP tarih ve yayın bilgisi...
Formula 1 sezonunun en çok beklenen duraklarından biri olan Las Vegas Grand Prix’si için heyecan dorukta. Şehrin ünlü caddelerinde gece gerçekleştirilecek bu özel mücadele, hız tutkunlarını ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Tarih ve yayın detaylarını merak eden izleyiciler “F1 Las Vegas yarışı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. Detaylar haberimizde...
LAS VEGAS GP NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
2025 Formula 1 sezonunun 22. ayağı Las Vegas Grand Prix'si 21-23 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yarış Las Vegas Grand Prix'si, Nevada'nın ünlü 6,2 kilometrelik cadde pistinde koşulacak. Yarış beIN Sports 4'ten verilecek.
FORMULA 1 LAS VEGAS GP PROGRAMI
21 Kasım Cuma
1. Antrenman: 03.30 - F1 TV / beIN Sports 4
2. Antrenman: 07.00 - F1 TV / beIN Sports 4
22 Kasım Cumartesi
3. Antrenman: 03.30 - F1 TV / beIN Sports 4
Sıralama Turları: 07.00 - F1 TV / beIN Sports 4
23 Kasım Pazar
Yarış: 07.00 - F1 TV / beIN Sports 4