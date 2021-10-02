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Geçtiğimiz yıl 9 yıllık aranın ardından Türkiye'ye getirilen Formula 1 yarışları için geri sayım başladı. 08-09-10 Ekim tarihlerinde Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek Formula 1 Turkish Grand Prix hakkında açıklamalarda bulunan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Formula 1 için 100 bin kişiyi ağırlayacaklarını söyledi.

Yarışa yurtdışından yoğun ilgi olduğundan bahseden Ak, "100 bin kişiyi en üst seviye tedbirleri uygulayarak ağırlayacağız. Yarışa özellikle İngiltere’nin Türkiye’yi kırmızı listeden çıkarmasıyla birlikte yurt dışından çok büyük bir ilgi var. Ülkemizin tanıtımı ve prestiji için bir fırsat olan bu etkinlikle beraber aynı zamanda ülkemize 100 milyon dolardan fazla ekonomik katkı sağlamayı da bekliyoruz" dedi.

'MARKA ŞEHİRLER TERCİH EDİLİYOR'

Formula 1 yarışıyla ilgili detayların paylaşıldığı toplantıda değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, "5 kıtadan 200 ülkedeki 250’nin üzerindeki yayıncı kuruluşun yakından takip ettiği F1 yarışlarını 2 milyarın üzerinde insan yakından takip ediyor. 2005 ile 2011 yılları arasında ülkemizde yedi kez düzenlenen bu dev organizasyon, dokuz yıl aradan sonra 2020 yılının Kasım ayında ülkemizde düzenlendi. Uluslararası düzeydeki büyük spor, sanat ve kültür etkinliklerinin seçiminde, ülkeler kadar dünyaca ünlü marka şehirler tercih ediliyor. Bizler de bir dünya markası olan İstanbul’umuzun ulaşım ve iletişim altyapılarını güçlendirerek, mega kentin marka değerinin artırılması için icraat üretiyoruz" diye konuştu.

Formula 1 yarışlarına 5 ayrı kıtadan ülkeler ev sahipliği yapıyor. Yıllık yaklaşık 2 milyar global TV izleyicisi bulunan organizasyon, 500 milyon tekil izleyiciye sahip.

Formula 1 ekosisteminde ise Fortune 500 sıralamasında 40 marka, Forbes Top 100 sıralamasında da 11 marka yer alıyor.