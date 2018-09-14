Fortuna Düsseldorf - Hoffenheim maçı rakamları

Almanya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Fortuna Düsseldorf, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Hoffenheim takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 16:30. 1 puanlı Fortuna Düsseldorf 12. sırada bulunuyor, Hoffenheim 3 puana sahip ve 10. sırada. Fortuna Düsseldorf, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Hoffenheim, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 108. İddaa'da Fortuna Düsseldorf kazanır 3.30, berabere biter 3.20, Hoffenheim kazanır 1.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Fortuna Düsseldorf son hafta oynanan Wolfsburg maçında 1-1 berabere kaldı.

Hoffenheim ise Mainz 05 maçında 0-0 berabere kaldı.

Fortuna Düsseldorf, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Fortuna Düsseldorf, kendi sahasında 1 gol attı, 2 gol yedi.

Hoffenheim, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Hoffenheim, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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