Foseptik çukuru kazarken fark ettiler! Heyecan verici keşif 0:00 / 0:00

İHA

Adıyaman’ın Boğazkaya köyünde Hacı Güngör isimli vatandaş kayınbabasına ait bahçeye yaptıkları tuvalet için foseptik çukuru kazarken bir delik fark etti.

İHA'nın haberine göre Güngör deliği genişleterek içeri baktığında tüneli fark etti. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ve beraberindeki görevliler belirtilen yere geldi.

Müze Müdürü Mehmet Alkan ve görevliler, bir insanın girebileceği genişlikte açılan delikten iple sarkarak aşağı indi.

Tünele girildiğinde yer yer çökmelerin olduğu fark edildi. Bu çökmelerin bölgede daha önce yapılan su sondajı nedeniyle meydana gelmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Tünel içerisinde incelemede bulunan Alkan ve görevliler, tünelin yaklaşık 80 metre uzunluğunda olduğu, 3 kola ayrıldığını tespit etti.

Çökmelerden dolayı tünelin tam uzunluğu tespit edilemedi. Genişliği 5 metreden fazla olan tünelin askeri amaçla kullanılmış olabileceği ifade ediliyor.

Tünel yapısının tescili için Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na başvurulacağı öğrenildi.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, foseptik çukuru kazarken ortaya çıkan yapıyla ilgili alınan ihbar üzerine olay yerine geldiklerini belirterek, “İncelemeler sonrasında içeriye girdik. İçeride de bir tünel yapısının 3’e ayrıldığını gördük. Bölgede daha önceleri sondaj çalışması yapıldığı için, tünelin içerisinde yer yer çökmeler oluşmuş. İnsan eliyle yapılmış olan izleri gördük. Ortaçağ dönemine ait olan bu tünel yapısı önemli bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Yaklaşık 80 metre uzunluğunda, diğer 2 tünel de 20 metre uzunluğunda fakat çökmeler oluştuğu için net bir uzunluk veremiyoruz” diye konuştu.

Çukuru kazarken tüneli fark eden Hacı Güngör ise, tüneli fark eder etmez yetkililere bilgi verdiklerini ifade etti.