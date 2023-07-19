Frambuazlı irmik tatlısı tarifi: Frambuazlı irmik tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler? Yaz sıcaklarında biraz olsun serinlemek, damağınızı birbirinden lezzetli tatlılarla buluşturmak istiyorsanız bu içerik tam size göre! Bir yandan pasta tadında, diğer yandan pratik bir yapılışa sahip olan muhteşem bir tatlıya ne dersiniz? Eğer daha önce denemediğiniz bir lezzet öğrenmek için araştırma yapıyorsanız frambuazlı irmik tatlısı ile karşınızdayız.

Frambuazlı irmik tatlısı sayesinde klasikleşmiş tatlılardan biraz uzaklaşabilir; siz tadını çıkarırken, sevdikleriniz için güzel bir ikramda bulunabilirsiniz. İrmik, bilindiği üzere pek çok tatlıda yer alan bir malzeme ve frambuazlı irmik tatlısı yapımında da kullanılmakta… Diğer malzemeler için endişelenmenize gerek yok. Genel olarak evdeki malzemeler ile pratik bir şekilde hazırlamanız mümkündür. Frambuazlı irmik tatlısı tarifinde kullanacağınız frambuaz, belki herkesin evinde olmayabilir ancak bir marketten kolayca bulabileceğinizi garanti edebiliriz. Gelelim, “Frambuazlı irmik tatlısı nasıl yapılır?” sorusuna. İçeriğimizin devamına göz atarak hızlı ve kolay bir şekilde bu özel tatlıyı deneme fırsatı bulabilirsiniz.

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Kaç kişilik: 8-10 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Kalori: 310 kcal

Frambuazlı İrmik Tatlısı Malzemeleri

Tabanı için;

Burçak bisküvi ya da pötibör bisküvi (1 paket)

2 yemek kaşığı tereyağı

Frambuazlı sos için;

250 gram dondurulmuş frambuaz

1 yemek kaşığı nişasta

1 çay kaşığı şeker

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı limon suyu

Muhallebi için;

1 litre süt

1 su bardağı irmik

1 su bardağı şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

Frambuazlı İrmik Tatlısı Nasıl Yapılır?

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Yapılış-1

Öncelikle tatlının tabanından başlamak için malzemeleri bir araya getirin. Bisküvileri ikiye ya da dörde bölerek mutfak robotunun içine yerleştirin. Ardından tüm bisküvileri robottan geçirin.

Daha önce erittiğiniz 2 yemek kaşığı tereyağını bisküvinin üzerinde gezdirin ve iyice karıştırın. Bu işlem için derin bir kap kullanmanızı tavsiye ederiz.

Tatlı için kullanacağınız dikdörtgen kalıbın tabanına bisküvi-tereyağı karışımını yayın. Bisküvilerin aynı oranda yayıldığından emin olun. Ardından buzdolabına kaldırarak tabanın dinlenmesini sağlayın.

Frambuazlı irmik tatlısı tarifinin en önemli kısımlarından biri muhallebi işlemidir. İrmik muhallebisi için irmik ve sütü bir tencerede karıştırın. Pişirme işlemine başlayın. Malzemeler kaynamaya başladıktan sonra üzerine önceden ayırdığınız 1 su bardağı toz şekeri ekleyin. Şeker eriyene kadar pişirme işlemine devam edin. İrmik muhallebisi piştikten sonra, ocaktan almadan hemen önce tereyağını ilave edin. Tereyağı eriyene kadar karıştırın.

İrmik muhallebisini daha önceden hazırladığınız bisküvi tabanının üzerine dökün. Orantılı bir şekilde dağılması için bir spatula yardımı ile iyice yayın ve ardından buzdolabına tekrar kaldırın.

Sıra geldi frambuazlı sosu hazırlamaya… Uygun boyutlarda bir tencereye frambuaz ve şekeri ilave edin. Ardından bir kapta nişasta ve suyu karıştırın ve frambuazı koyduğunuz tencereye ekleyin. Orta ateşte kaynayana kadar pişirin ancak bu işlem boyunca sosu karıştırmayı unutmayın.

Sos iyice kaynadıktan sonra reçel kıvamında olacaktır. Kıvamını aldıktan sonra ocaktan alın ve üzerine 1 tatlı kaşığı tereyağı ekleyin.

Sosun ilk sıcağı çıktıktan sonra dolaptan çıkardığınız tatlının üzerine dökün. İyice yayılması için bir spatula kullanabilirsiniz.

Frambuazlı irmik tatlısı yapımı işte bu kadar basit. Elde ettiğiniz tatlıyı buzdolabında en az 1 saat, en fazla 4 saat bekletin.

Servis için hazırlayacağınız tatlıyı dilediğiniz boyutlarda, kare olacak şekilde dilimleyin. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz ancak harika bir bütünlük için tatlının üzerine donmuş frambuazlardan birer parça yerleştirebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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