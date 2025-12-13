Habertürk
        Frank Sinatra'dan 58 yıl sonra yeni rekor

        Frank Sinatra'dan 58 yıl sonra yeni rekor

        Frank Sinatra, sesiyle Pentatonix grubunun yeni teklisinde yer alarak Billboard listelerinin zirvesine yerleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2025 - 18:04 Güncelleme: 13.12.2025 - 18:04
        58 yıl sonra yeni rekor
        Frank Sinatra'nın müzik mirası yaşamaya devam ediyor. 1998 yılında hayatını kaybeden müzik ikonu, bu hafta Billboard'un 'Yetişkin Çağdaş Müzik' listesinde 58 yıl sonra ilk kez bir numaraya yükselerek bir kez daha tarih yazdı.

        82 yaşındayken hayatını kaybeden, aşk şarkılarıyla bilinen Sinatra'nın ses kaydı, Pentatonix müzik grubunun yeni teklisi 'I've Got My Love to Keep Me Warm'da yer alıyor. Noel dönemindeki popülaritesiyle tanınan akapella grubunun şarkısı, Billboard'un 'Yetişkin Çağdaş Müzik' listesinde zirveye oturdu.

        Listede yedinci kez bir numaraya oturan Sinatra, en son 30 Eylül 1967'de ilk sırada yer almıştı. 58 yıl, iki ay ve iki haftalık bu aradan sonra bu zirveye yerleşme, yeni bir rekor anlamına geliyor.

        Önceki rekorun sahibi Elton John'un 1998'deki 'Something About the Way You Look Tonight' parçasıyla 2022'de Ed Sheeran'la birlikte yaptığı 'Merry Christmas' arasında 23 yıl, 11 ay ve bir hafta vardı.

        Sinatra'nın Billboard'un 'Yetişkin Çağdaş Müzik' listesinde bir numaraya yerleşen ilk şarkısı, Şubat 1966'da çıkan 'It Was a Very Good Year'dı.

        #frank sinatra
        #müzik
