Frankfurt- Ajax maçına sayılı saatler kaldı. Hollanda'da oynanan ilk maçta Alman ekibi Frankfurt'a 2-1 mağlup olan Ajax çeyrek final şansını rövanş maçına bıraktı. Ajax her türlü 2 farklı galibiyette bir üst tura çıkacak. 1 farklı galibiyette ise maç uzatlamalara gidecek. Bunun dışındaki sonuçlarda ise Ajax'ın Avrupa macerası sona erecek. Peki, Frankfurt- Ajax maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Frankfurt- Ajax rövanş maçı yayıncı kuruluşu...