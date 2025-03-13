Frankfurt- Ajax maçı ne zaman, saat kaçta? Frankfurt- Ajax maçı şifresiz mi, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Frankfurt ile Ajax kozlarını paylaşacak. Johan Cruyff Arena'da oynanan ilk karşılaşmada Ajax rakibine 2-1 skorla mağlup olurken, tur şansını rövanş maçına bıraktı. Frankfurt Arena'da oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde, Frankfurt- Ajax karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Frankfurt- Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Avrupa Ligi Frankfurt- Ajax rövanş maçı yayıncı kuruluşu...
Frankfurt- Ajax maçına sayılı saatler kaldı. Hollanda'da oynanan ilk maçta Alman ekibi Frankfurt'a 2-1 mağlup olan Ajax çeyrek final şansını rövanş maçına bıraktı. Ajax her türlü 2 farklı galibiyette bir üst tura çıkacak. 1 farklı galibiyette ise maç uzatlamalara gidecek. Bunun dışındaki sonuçlarda ise Ajax'ın Avrupa macerası sona erecek. Peki, Frankfurt- Ajax maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Frankfurt- Ajax rövanş maçı yayıncı kuruluşu...
FRANKFURT- AJAX MAÇI NE ZAMAN?
Frankfurt- Ajax maçı 13 Mart Perşembe (bu akşam) 20.45'te oynanacak.
FRANKFURT- AJAX MAÇI HANGİ KANALDA?
Frankfurt Arena'da oynanacak zorlu mücadele TRT Spor'dan şifresiz yayınlanacak.