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        Haberler Bilgi Spor Frankfurt- Ajax maçı ne zaman, saat kaçta? Frankfurt- Ajax maçı şifresiz mi, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi maçları

        Frankfurt- Ajax maçı ne zaman, saat kaçta? Frankfurt- Ajax maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

        UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Frankfurt ile Ajax kozlarını paylaşacak. Johan Cruyff Arena'da oynanan ilk karşılaşmada Ajax rakibine 2-1 skorla mağlup olurken, tur şansını rövanş maçına bıraktı. Frankfurt Arena'da oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde, Frankfurt- Ajax karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Frankfurt- Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Avrupa Ligi Frankfurt- Ajax rövanş maçı yayıncı kuruluşu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 13:23 Güncelleme: 13.03.2025 - 13:23
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        Frankfurt- Ajax maçına sayılı saatler kaldı. Hollanda'da oynanan ilk maçta Alman ekibi Frankfurt'a 2-1 mağlup olan Ajax çeyrek final şansını rövanş maçına bıraktı. Ajax her türlü 2 farklı galibiyette bir üst tura çıkacak. 1 farklı galibiyette ise maç uzatlamalara gidecek. Bunun dışındaki sonuçlarda ise Ajax'ın Avrupa macerası sona erecek. Peki, Frankfurt- Ajax maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Frankfurt- Ajax rövanş maçı yayıncı kuruluşu...

        2

        FRANKFURT- AJAX MAÇI NE ZAMAN?

        Frankfurt- Ajax maçı 13 Mart Perşembe (bu akşam) 20.45'te oynanacak.

        FRANKFURT- AJAX CANLI SKOR İÇİN TIKLAYIN

        3

        FRANKFURT- AJAX MAÇI HANGİ KANALDA?

        Frankfurt Arena'da oynanacak zorlu mücadele TRT Spor'dan şifresiz yayınlanacak.

        4

        FRANKFURT MUHTEMEL 11

        Trapp, Kristensen, Koch, Tuta, Brown, Skhiri, Larsson, Knauff, Götze, Bahoya, Ekitike

        5

        AJAX MUHTEMEL 11

        Gorter, Gaaei, Sutalo, Baas, Hato, Fitz, Mokio, Taylor, Traore, Godts, Brobbey

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