Fransa: 1 - Belçika: 0 | MAÇ SONUCU

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Fransa ile Belçika karşı karşıya geldi. Düsseldorf Arena'da oynanan mücadeleyi Fransa 1-0 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Fransa'ya galibiyeti ve turu getiren golü 85. dakikada Belçika forması giyen Vertonghen kendi kalesine atarak kaydetti.

Şampiyonaya Avusturya, Hollanda ve Polonya ile D Grubu'nda mücadele ederek başlayan Fransa, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayarak Avusturya'nın ardından 2. sırada son 16 turuna yükseldi.

Fransa, söz konusu süreçte 2 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü.

Romanya, Slovakya ve Ukrayna ile E Grubu'nda yer alan Belçika ise tüm takımların 4 puan topladığı grupta 2. sırada yer alarak bir üst tura çıktı.

Belçika, grubunda 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşarken, 2 gol atıp 1 gol yedi.

MAÇTAN DAKİKALAR

34. dakikada Kounde'nin sağdan etkili ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Thuram'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

61. dakikada De Bruyne'ün savunma arkasına ara pasına hareketlenen ve sağdan ceza sahasına giren Carrasco'nun kaleciyle karşı karşıya durumda şutunda savunmada Hernandez kritik bir hamleyle son anda yatarak meşin yuvarlağa müdahale etti ve topu kornere gönderdi.

71. dakikada soldan bindiren Mangala'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Lukaku'nun sert şutunda, kaleci meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

74. dakikada duran topun ardından oluşan karambolde ceza sahası içi sağ çaprazda meşin yuvarlağı önünde bulan Saliba'nın yakın direğe şutunda top auta gitti.

83. dakikada Doku'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazdan De Bruyne'ün şutunda kaleci topu oyun alanına çeldi.

85. dakikada Fransa öne geçti. Kante'nin pasında sırtı dönük ceza sahası içinde topu alan Muani'nin topu sağına çekerek yaptığı vuruşta, savunmada Vertonghen'in ters vuruşunda, meşin yuvarlak kaleciyi yanılttı ve ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşma, 1-0 Fransa üstünlüğüyle sona erdi.