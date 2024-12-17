Fransa 12 yıl sonra Şam Büyükelçiliğine bayrak çekti

Suriye'de Heyet Tahrir El Şam grubunun Şam'ı ele geçirerek Esad yönetimini devirmesi, Suriye'de yeni bir dönem başlattı.

Fransa, Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan ve ülkedeki iç savaş nedeniyle 12 yıldır kapalı olan büyükelçiliğine bayrak çekti.

Fransa, Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından siyasi ve güvenlik durumunu değerlendirmek üzere bugün Suriye'ye bir diplomat ekibi gönderdi. Ancak ekibin Şam'da kalmayacağı ve bu hamlenin büyükelçiliğin yeniden açıldığı anlamına gelmediği vurgulandı.