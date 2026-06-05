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        Haberler Spor Tenis Grand Slams Fransa Açık'ta (Roland Garros) finalin adı: Alexander Zverev - Flavio Cobolli

        Fransa Açık'ta finalin adı: Alexander Zverev - Flavio Cobolli

        Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda (Roland Garros) finalin adı belli oldu. Alman Alexander Zverev, Çek Jakub Mensik'i 3-1'le geçerek finale çıktı. İtalyan Flavio Cobolli de vatandaşı Matteo Arnaldi'nin hastalığı nedeniyle yarı final maçından çekilmesiyle finale yükseldi ve Zverev'in rakibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 21:02 Güncelleme:
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        Fransa Açık'ta finalin adı belli oldu!

        Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Alman Alexander Zverev finale çıktı.

        Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın 13. gününde tek erkekler yarı finalinde, 2024 finalisti Zverev (2) ile Çek Jakub Mensik (26) karşılaştı.

        Rakibini 7-5, 6-2, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup eden Alman tenisçi, turnuvada 2, grand slam kariyerinde ise 4. kez final biletini aldı.

        Günün diğer yarı final maçının başlamasına 20 dakika kala İtalyan Matteo Arnaldi, hastalığı nedeniyle çekilince vatandaşı Flavio Cobolli (10) doğrudan finale çıktı.

        Pazar günü oynanacak final mücadelesinde Zverev ve Cobolli, ilk grand slam şampiyonluğu için korta çıkacak.

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