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        Fransa, Çad ile Fildişi Sahilleri'nden çekiliyor

        Fransa 18 ve 19. yüzyıldaki sömürgecilik faaliyetleriyle hegemonyasını pekiştirdiği Afrika kıtasından çekilmeye devam ediyor. Fransa önümüzdeki senelerde sadece Cibuti ve Gabon'daki askeri varlığını sürdürebilecek.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 02.01.2025 - 01:18 Güncelleme: 02.01.2025 - 01:18
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        Fransa Afrika'dan çekilmeye devam ediyor
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        Cumhurbaşkanı Ouattara, yeni yıl dolayısıyla yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülkedeki Fransız askerlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Abidjan'daki Fransız üssünün, bu ay Fildişi Sahili'ne teslim edileceğini bildiren Ouattara, söz konusu üsse, ülkenin ilk Genelkurmay Başkanı General Thomas d'Aquin Ouattara'nın isminin verileceğini kaydetti.

        Fransa'nın, Batı Afrika'daki önemli müttefiki kabul edilen Fildişi Sahili'nde yaklaşık 600 askeri bulunuyor.

        Sömürge döneminin sona ermesinden bu yana asker bulundurduğu Afrika ülkelerinin yüzde 70'inden fazlasından ayrılmak zorunda kalan Fransa, kıtada sadece Cibuti (1500 asker) ve Gabon'da (350 asker) varlığını sürdürecek.

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        Fransız askerleri, Çad’dan 31 Ocak 2025’e kadar tamamen çekilecek

        Öte yandan Çad ile Fransa arasındaki işbirliği anlaşmasının sona ermesinin ardından Fransa’ya ait askeri birlikler, ülkeyi 31 Ocak 2025’e kadar terk edecek.

        Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno, ülkesindeki Fransız askerlerine ilişkin açıklamada bulundu.

        Fransız askerlerinin 31 Ocak 2025’e kadar ülkeden tamamen çekileceğini duyuran İtno, "Dost ülkelerle ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Ülkemizin egemenliğine bağlı kalarak Çad’ın üstün çıkarlarını ön planda tuttuk" ifadelerini kullandı.

        Daha önce Çad ve Senegal de ülkelerindeki Fransız askerlerinin ayrılmasını talep etmiş ve bu kapsamda Çad'daki Fransız askerlerinin çekilme süreci geçen yıl aralık itibarıyla başlamıştı.

        Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye da ülkede bulunan yaklaşık 350 Fransız askerinin bu yıl içinde ülkesinden ayrılacağını duyurmuştu.

        Mali, Nijer ve Burkina Faso da yaşanan askeri darbelerin ardından Fransa ile askeri iş birliği anlaşmalarını feshetmiş, ülkelerindeki Fransız askerlerini göndermişti.

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