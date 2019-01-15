Galatasaray'a 2017'de transfer olan ve geçen sezon şampiyonluk yaşayan Younes Belhanda, Suudi Arabistan yolcusu. Fransa'nın saygın yayın organlarından L'Equipe, Faslı yıldızın Slaven Bilic'in çalıştırdığı Al Ittihad kulübüne transfer olduğunu duyurdu.

Haberde Al Ittihad'ın Belhanda için Galatasaray'a 8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi. Faslı futbolcunun kısa süre içerisinde yeni kulübüyle sözleşme imzalamak için yola çıkacağı da bildirildi.

28 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçı için dün takımıyla birlikte Bolu'ya gitmişti.

Al Ittihad, Galatasaray'dan daha önce Garry Rodrigues'i de transfer etmişti.

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