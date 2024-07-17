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        Fransa Bisiklet'te 17. tur Richard Carapaz'ın

        111. Fransa Bisiklet Turu'nun 17. etabını, EF Education–EasyPost takımının Ekvadorlu bisikletçisi Richard Carapaz kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 19:39 Güncelleme: 17.07.2024 - 19:39
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        Fransa'da 17. turun galibi Carapaz!
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        EF Education–EasyPost takımının Ekvadorlu bisikletçisi Richard Carapaz, 111. Fransa Bisiklet Turu'nun 17. etabında zafere ulaştı.

        Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyona, Saint-Paul-Trois-Chateaux ile Superdevoluy arasındaki 177,8 kilometrelik etapla devam edildi.

        Etabı 4 saat 6 dakika 13 saniyede bitiren Carapaz, Büyük Britanyalı Adam Yates (Jayco-AlUla) ve İspanyol Enric Mas'ın (Movistar) önünde birinci oldu.

        Fransa Turu'nu 2020 ve 2021'de kazanan BAE Emirates takımından Sloven Tadej Pogacar, genel klasmandaki liderliğini sürdürdü. Sloven bisikletçinin en yakın takipçisiyle arasında 3 dakika 11 saniye fark bulunuyor.

        Turun 18. etabı, yarın Gap ile Barcelonnette arasındaki 179,5 kilometrelik parkurda yapılacak.

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        2024 Fransa Bisiklet Turu, 21 Temmuz Pazar günü Nice kentindeki 21. etapla son bulacak.

        Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:

        1. Tadej Pogacar (BAE Emirates): 70 saat 21 dakika 27 saniye

        3. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike): +3 dakika 11 saniye

        3. Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep): +5 dakika 9 saniye

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