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        Fransa Bisiklet Turu'nda 8. etabı Biniam Girmay kazandı

        Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 8. etabını, Intermarche takımının Eritreli sporcusu Biniam Girmay kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 20:00 Güncelleme: 06.07.2024 - 20:30
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        Fransa'da 8. etabı Girmay kazandı
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        Intermarche takımının Eritreli sporcusu Biniam Girmay, yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 8. etabını zirvede tamamladı.

        Bu yıl 111'incisi düzenlenen tura, Semur-en-Auxois ile Colombey-les-Deux-Eglises yerel idareleri arasındaki 183.4 kilometrelik etapla devam edildi.

        Girmay, 4 saat 4 dakika 50 saniyelik derecesiyle etabı ilk sırada tamamladı. Alpecin Deceuninck takımından Belçikalı Jasper Philipsen ikinci, Lotto Dstny takımından Belçikalı Arnaud De Lie üçüncü oldu.

        Genel klasmanda ise Tadej Pogacar, 31 saat 21 dakika 13 saniyelik süresiyle zirvede yer alarak sarı mayoyu korudu.

        Organizasyon, yarın Troyes kentindeki 199 kilometrelik etapla sürecek.

        Fransa Bisiklet Turu, 21 etap sonunda 21 Temmuz Pazar günü Fransa'nın Nice kentinde sona erecek.

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