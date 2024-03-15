Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Tek hedefimiz var; Rusya savaşı kazanamaz"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, rakip olarak nitelendirdiği Rusya'nın Ukrayna-Rusya savaşını kazanması halinde Avrupa'nın kredibilitesinin sıfıra ineceğini söyledi.

France 2 ve TF1 televizyonlarının ortak yayınına katılan Macron, Rusya-Ukrayna savaşını ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Macron, savaşın artık Avrupa topraklarında olduğunu ifade ederek, "Strazburg ve Lviv arasında 1500 kilometreden daha az (mesafe) var." dedi.

"Rusya savaşı kazanırsa Avrupa'nın kredibilitesi sıfıra iner." diyen Macron, Moskova yönetiminin savaşı kazanması durumunda artık güvende olmayacaklarını savundu.

"RUSYA SAVAŞI KAZANAMAZ VE KAZANMAMALI" Macron, Rusya'ya karşı savaşmadıklarına ve bu ülkeye karşı savaşmak konusunda da "asla ilk girişimi" kendilerinin yapmayacağına işaret etti. REKLAM Fransa Cumhurbaşkanı, "Tek hedefimiz var; Rusya savaşı kazanamaz ve kazanmamalı." diyerek, bu ülkeyi bir "rakip" olarak nitelendirdi. Ukrayna'ya askeri birlik gönderme konusunda Macron, "Tüm bu seçenekler mümkün, bunun tek sorumlusu Moskova rejimi olur." değerlendirmesinde bulundu. Macron, Ukrayna'yı desteklemek konusunda hiçbir ihtimali göz ardı edemeyeceklerini vurguladı.