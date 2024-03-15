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        Haberler Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Tek hedefimiz var; Rusya savaşı kazanamaz"

        Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Tek hedefimiz var; Rusya savaşı kazanamaz"

        Fransa Cumhurbaşkanı Macron, katıldığı canlı yayında Rusya-Ukrayna savaşını ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Macron, "Tek hedefimiz var; Rusya savaşı kazanamaz ve kazanmamalı." diyerek, bu ülkeyi bir "rakip" olarak nitelendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 08:54 Güncelleme: 15.03.2024 - 09:03
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        Macron: "Tek hedefimiz var..."
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        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, rakip olarak nitelendirdiği Rusya'nın Ukrayna-Rusya savaşını kazanması halinde Avrupa'nın kredibilitesinin sıfıra ineceğini söyledi.

        France 2 ve TF1 televizyonlarının ortak yayınına katılan Macron, Rusya-Ukrayna savaşını ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi.

        Macron, savaşın artık Avrupa topraklarında olduğunu ifade ederek, "Strazburg ve Lviv arasında 1500 kilometreden daha az (mesafe) var." dedi.

        "Rusya savaşı kazanırsa Avrupa'nın kredibilitesi sıfıra iner." diyen Macron, Moskova yönetiminin savaşı kazanması durumunda artık güvende olmayacaklarını savundu.

        "RUSYA SAVAŞI KAZANAMAZ VE KAZANMAMALI"

        Macron, Rusya'ya karşı savaşmadıklarına ve bu ülkeye karşı savaşmak konusunda da "asla ilk girişimi" kendilerinin yapmayacağına işaret etti.

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        Fransa Cumhurbaşkanı, "Tek hedefimiz var; Rusya savaşı kazanamaz ve kazanmamalı." diyerek, bu ülkeyi bir "rakip" olarak nitelendirdi.

        Ukrayna'ya askeri birlik gönderme konusunda Macron, "Tüm bu seçenekler mümkün, bunun tek sorumlusu Moskova rejimi olur." değerlendirmesinde bulundu.

        Macron, Ukrayna'yı desteklemek konusunda hiçbir ihtimali göz ardı edemeyeceklerini vurguladı.

        Ukrayna'da Fransa ve Avrupa'nın güvenliğinin de söz konusu olduğunu kaydeden Macron, "Barışı istemek, Ukrayna'dan vazgeçmek anlamına gelmiyor." diye konuştu.

        Fransa'nın nükleer silahının, Fransızlara güvence sağladığı değerlendirmesini yapan Macron, Rusya'nın bu savaşta galip gelmesinin Fransızların hayatının değişeceği anlamına geldiğini anlattı.

        Macron, ülkesinin yüksek yoğunluktaki bir savaşa uygun tek saniyesi olmadığı yorumunda bulundu.

        "İsrail'in kendini müdafaa etme konusunda mutlak bir hakka sahip olduğunu asla söylemedim." ifadesini kullanan Macron, Filistinlilerin bir devletinin olmasından yana olduğunu dile getirdi.

        Öte yandan Le Monde gazetesi, Macron'un bazı davetlilerin önünde, "gelecek yıl Odessa'ya askeri birlik göndermesi gerekeceğini" söylediğini iddia etmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #rusya
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