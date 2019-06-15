Güney Avrupa ülkelerinin liderlerini bir araya getiren Malta'daki AB Zirvesi'nin ardından konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kıbrıs Rum kesimiyle tam bir dayanışma içinde olduğunu belirterek, Güney Kıbrıs Rum kesiminin egemenliğine saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

"AVRUPA, ZAYIFLIK GÖSTERMEYECEK"

Sputnik'teki habere göre Macron, Türkiye yönetimini Doğu Akdeniz bölgesindeki faaliyetlerine son vermeye çağırırken, "Tamamen Kıbrıs’la dayanışma içindeyiz ve egemenliğine destek veriyoruz. Türkiye, Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesindeki yasadışı faaliyetine son vermeli. Avrupa Birliği bu konuda zayıflık sergileme niyetinde değil” ifadelerini kullandı.