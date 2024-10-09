Fransa'da bakan ve belediye başkanı, Eyfel Kulesi'nin statüsü konusunda anlaşamıyor

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, başkent Paris'in önemli simgelerinden biri olan Eyfel Kulesi'nin statüsünün değiştirilerek tarihi eser olarak tescillenmesini isterken, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo bu talebe karşı çıkıyor.

Dati, Fransız Le Parisien gazetesine verdiği demeçte, Fransa'nın diğer büyük şehirlerine kıyasla Paris'te kayıtlı ve tescilli tarihi eserlerin sayısının az olmasından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

Eyfel Kulesi'nin tarihi eser olarak kayıtlı olduğunu ancak tescillenmediğini vurgulayan Dati, kulenin yalnızca tescillenmesi durumunda gerçek anlamda korunabileceğini savundu.

Dati, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun kulenin "tarihi eser" olarak tescillenmesine karşı çıkmasını anlamakta güçlük çektiğini ifade ederek, "Bu durumu kişisel bir mesele haline getirmesinden endişe duyulmalı. Bölge valisi de Anne Hidalgo'ya bu konuda bir mektup gönderdi." dedi.

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Kültür Bakanı Dati, Hidalgo'nun bu talebi yerine getirmemesi durumunda Eyfel Kulesi'nin tarihi eser olarak tescil edilmesi kararını resen alacağını açıkladı.

Eyfel Kulesi anlaşmazlığı

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Hidalgo, Eyfel Kulesi'ni halihazırda çok iyi koruduklarını belirtiyor.