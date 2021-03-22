Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolFransa
ABONE OL

Fransa'da lider Paris Saint-Germain oldu

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi İngiltere (Premier Lig),İspanya (La Liga),İtalya (Serie A),Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

Fransa'da lider Paris Saint-Germain oldu

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Atletico Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG) puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

PREMIER LİG

Yoğun fikstür programı nedeniyle bu hafta kupa maçlarının oynandığı İngiltere'de, önceki haftalarda ertelenen lig karşılaşmaları da yapıldı.

Öne çıkan erteleme maçlarında Tottenham, deplasmanda Aston Villa'yı 2-0'la geçerken, Arsenal konuk olduğu West Ham United ile 3-3 berabere kaldı.

Manchester City'nin 71 puanla liderliğini sürdürdüğü ligde, 57 puanlı Manchester United, 56 puana sahip Leicester City ve 51 puanlı Chelsea, ilk 4 içinde yer alıyor.

LA LIGA

Şampiyonluk yarışını önde götüren Atletico Madrid, konuk ettiği Alaves karşısında zorlanmasına rağmen 1-0'lık skorla mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

Zirve adaylarından Barcelona, yıldız oyuncu Lionel Messi'nin 2 gol attığı maçta konuk olduğu Real Sociedad'ı 6-1 mağlup etti. Real Madrid ise Celta Vigo deplasmanında 3-1'lik skorla kazandı.

La Liga'nın 28. haftasında 66 puana ulaşan Atletico Madrid'i, Barcelona 4, Real Madrid 6 puan geriden takip etti.

SERIE A

Ligin zirvesindeki Inter'in, takım içindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle bu haftaki maçının ertelendiği ligde, diğer Milano ekibi Milan ise deplasmanda Fiorentina'yı 3-2 yendi.

Son 9 yılın şampiyonu Juventus, ağırladığı Benevento'ya 1-0 mağlup olarak bu sezon dördüncü kez kaybetti.

Ligin 28. haftası sonunda bir maçı eksik Inter, 65 puanla zirvedeki konumunu sürdürdü. Lideri, 59 puanla Milan, 55 puanla Juventus (bir maçı eksik) ve Atalanta izledi.

BUNDESLIGA

Lider Bayern Münih, konuk ettiği Stuttgart'ı 4-0'lık skorla mağlup etti. Zirve takibindeki Leipzig, Arminia Bielefeld deplasmanında galibiyeti, 1-0'lık skorla elde etti.

Wolfsburg, konuk olduğu Werder Bremen'i 2-1 yendi. Bu sezon zirve yarışından uzaklaşan Borussia Dortmund ise Köln deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Bundesliga'nın 26. haftası sonunda 61 puan toplayan son 8 yılın şampiyonu Bayern Münih, Leipzig'le arasındaki 4 puanlık farkı korudu. Wolfsburg ise 51 puanla üçüncü sırada yer aldı.

LIGUE 1

Konuk ettiği Nimes takımına 2-1 mağlup olan Lille, liderlik koltuğundaki yerini kaybetti.

Son 3 yılın şampiyonu PSG, deplasmanda Olympique Lyon'u 4-2'lik skorla geçerek haftanın yeni lideri oldu. Monaco ise Saint-Etienne deplasmanından 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Ligue 1'de 30. haftanın ardından puanını 63'e çıkaran PSG, averaj farkıyla Lille'i geçerek zirvenin yeni sahibi oldu. Olympique Lyon 60, Monaco ise 59 puanla zirve takibini sürdürdü.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul'un sefiri: Sergen Yalçın!
FUTBOLİstanbul'un sefiri!
Beşiktaş Fenerbahçe Maçının Yazar Yorumları - Ozan Tufan için olay sözler
FUTBOLSon pişmanlık!
Beşiktaş Fenerbahçe derbisine damga vuran olay - Ozan Tufan, dün akşam öyle bir gol attı ki...
FUTBOLOyunbozan!
Beşiktaş kaçan galibiyete üzülüyor
FUTBOLBeşiktaş kaçan galibiyete üzülüyor
BB Erzurumspor’a teknik direktör dayanmıyor
FUTBOLBB Erzurumspor’a teknik direktör dayanmıyor
Yeni Malatyaspor 10 maçtır kazanamıyor
FUTBOLYeni Malatyaspor 10 maçtır kazanamıyor
Trabzonspor'da Caleb Ekuban'ın en golcü sezonu
FUTBOLEkuban'ın en golcü sezonu
Ligue 1'de PSG, Olympique Lyon'u 4-2 yendi
FUTBOLZirvede 6 gollü düello!
Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOLNefes kesen derbi!
Serdar Ali Çelikler'den Beşiktaş Fenerbahçe derbisi yorumu! Altay ve Sergen, Terim'e çalıştı!
FUTBOLAltay ve Sergen, Terim'e çalıştı!