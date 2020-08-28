Fransa'da pedallar koronavirüsün gölgesinde dönecek

Yol bisikletinin en önemli yarışı Fransa Turu'nun 107'ncisi yarın başlayacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlangıç tarihi 2 ay ertelenen organizasyon, ülkenin vaka sayılarındaki artışın sebep olduğu endişelere rağmen 29 Ağustos-20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

İtalya Bisiklet Turu ve İspanya Bisiklet Turu ile yol bisikleti sezonunun "grand tour" (büyük tur) diye adlandırılan en önemli üç yarışından biri olan, 1903'ten bu yana düzenlenmesinden dolayı turların en eski ve prestijlisi kabul edilen Fransa Bisiklet Turu'na, 22 takımdan 176 sürücü katılacak.

2020 Fransa Turu, Akdeniz kıyısında yer alan Nice kentinden başlayacak. 1981'den sonra 2. kez yarışın startının verileceği Nice, 2013'ten bu yana ilk, toplamda 36. defa Fransa Turu'na ev sahipliği yapacak. Toplam uzunluğu 3470 kilometre olan turun 2 ve 3. etapları da Nice'te gerçekleşecek. 9 düzlük, 8 dağ, 3 tepe ve bir bireysel zamana karşı olmak üzere 21 etaptan oluşan turdaki tırmanış bölümleri, Alpler, Massif Central, Pireneler, Jura ve Vosges Dağları'ndan geçecek. 4, 13, 15 ve 17. etaplar zirve finişiyle tamamlanacak.

Bisikletçilerin 17. etabın sonunda tırmanacağı Col de la Loze ise 2304 metrelik zirvesiyle 2020 Fransa Turu'nun en yüksek rakıma sahip bölümü olacak.

KOVİD 19 İÇİN SIKI ÖNLEMLER ALINDI

Vaka sayısının 255 bin, ölüm sayısının ise 30 bin kişiyi geçtiği Fransa'da, tura özel sağlık tedbirleri uygulanacak. Turun organizasyonunu üstlenen Amaury Spor Organizasyonu (ASO) tarafından açıklanan Kovid-19 protokolüne göre takımlara, ikisi yarış öncesi, ikisi de 7 ve 14 Eylül'deki dinlenme günlerinde olmak üzere 4 kez Kovid-19 testi yapılacak.

Ekipler, organizasyon öncesindeki testlerde hastalığa yakalandığı tespit edilen bisikletçi yerine, 29 Ağustos sabahına kadar bildirmek koşuluyla başka bir sürücüyü kadroya alabilecek.

Takımlar ve turun organizasyonunda çalışanlar, dışarıdan teması önlemek amacıyla belirlenen özel alanların dışına çıkamayacak. Birbirleri dışında kimseyle etkileşime giremeyecek. Virüse yakalanan sporcu ve onunla temas edenler karantinaya alınacak.

Sporcular için etap öncesi ve sonrası, takımların tüm üyeleri için ise otobüs ve otomobil içinde maske kullanımı zorunlu olacak.

Bir hafta içinde sporcuları veya personeli arasından iki kişinin test sonucunun pozitif çıktığı ya da "ağır belirtiler" gösterdiği saptanan takım, yarıştan çekilmek zorunda kalacak.

FROOME VE THOMAS YOK

Ineos takımı, 4 şampiyonluğu (2013, 2015, 2016, 2017) bulunan Chris Froome'u ve 2018'in kazananı Geraint Thomas'ı, 2020 kadrosuna almadı. Ineos Takımı Direktörü Dave Brailsford, 35 yaşındaki Froome ve 34 yaşındaki Thomas'ın, tur öncesindeki Criterium du Dauphine yarışında formsuz gözükmeleri nedeniyle kadroya dahil edilmediklerini belirtti.

Aktif bisikletçiler arasında Fransa Turu'nun en başarılı ismi Froome böylece 2019'da sakatlığından dolayı katılamadığı yarışta bu yıl da mücadele edemeyecek. 30 etap zaferiyle organizasyon tarihinin bu alandaki 2. en başarılı ismi Mark Cavendish de takımı Bahreyn-McLaren'in kadrosuna giremedi. 35 yaşındaki sprinter, üst üste ikinci defa turda yer almayacak. 2014 şampiyonu Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) ve Jakob Fuglsang (Astana) gibi iki önemli genel klasman adayı ise İtalya Bisiklet Turu'nu hedefledikleri için Fransa'ya gitmeyecek.

SARI MAYO'NUN FAVORİLERİ

Son 8 Fransa Bisiklet Turu'nda 7 kez şampiyon çıkaran Ineos takımı, 1900'de Fransa'da kurulan L'Auto gazetesinin basıldığı kağıdın renginden dolayı 1919'dan beri genel klasman liderine verilen "sarı mayo" mücadelesinde yine öne çıkıyor.

Ineos, son şampiyon Egan Bernal ve bu sezon kadrosuna kattığı 2019 İtalya Bisiklet Turu şampiyonu Richard Carapaz'ın yanı sıra Andrey Amador, Jonathan Castroviejo, Michal Kwiatkowski, Luke Rowe, Pavel Sivakov, Dylan van Baarle'den oluşan kadrosuna güveniyor.

Geçen yılın 3'üncüsü Steven Kruijswijk ve 2019 İspanya Turu'nun galibi Primoz Roglic'in bulunduğu kadrosuna bu yıl 2018'in 2'ncisi Tom Dumoulin'i de ekleyen Jumbo-Visma'nın, Ineos takımının en büyük rakibi olması bekleniyor. Fakat Kruijswijk'ın sakatlığı yüzünden turdan çekilmesi, Roglic'in form durumunun ise Criterium du Dauphine'de yaptığı kaza sonrası belirsizliğini koruması, takımın hesaplarını bozdu.

Groupama-FDJ adına yarışan 2014'ün 3'üncüsü Thibaut Pinot, Fransızların en büyük umudu olacak. Geçen yıl yaşadığı sakatlık sebebiyle 19. etapta yarışa vedan eden Pinot, bu sezonki performansına bakıldığında, Ineos ve Jumbo-Visma sporcularının en dikkat etmesi gereken isim gibi duruyor.

Geçen yıl beklenmedik şekilde uzun süre mücadeleyi lider götüren bir diğer Fransız bisikletçi Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep),her ne kadar etap birinciliklerine odaklanacağını söylese de yarışın ilerleyişine göre farklı bir konuma geçebilir.

2015 ve 2016'da podyuma çıkmasının ardından bir türlü beklentileri karşılayamayan Nairo Quintana'nın, yeni takımı Arkea-Samsic'in mayosuyla, 2016'daki 2'nciliği ve 2017'deki 3'üncülüğü sonrası Fransızların umudu olan Romain Bardet'nin de AG2R-La Mondiale takımındaki son Fransa Turu'nda ne yapacakları merak konusu.

Ayrıca Bahrain-McLaren'den Mikel Landa, Bora-Hansgrohe'dan Emanuel Buchmann, Cofidis'ten Guillaume Martin, EF Pro Cycling'den Rigoberto Uran ile Sergio Higuita, Trek-Segafredo'dan Richie Porte ile Bauke Mollema ve BAE Emirates'ten Tadej Pogacar ile Fabio Aru da dikkatle izlenmesi gerekenler arasında yer alıyor.

Turu en fazla kazanan isimler şöyle:

Bisikletçi Ülke Şampiyonluk sayısı 1 Jacques Anquetil Fransa 5 (1957, 1961, 1962, 1963, 1964) Eddy Merckx Belçika 5 (1969, 1970, 1971, 1972, 1974) Bernard Hinault Fransa 5 (1978, 1979, 1981, 1982, 1985) Miguel Indurain İspanya 5 (1991, 1992, 1993, 1994, 1995) 5 Chris Froome Büyük Britanya 4 (2013, 2015, 2016, 2017) 6 Philippe Thys Belçika 3 (1913, 1914, 1920) Louison Bobet Fransa 3 (1953, 1954, 1955) Greg LeMond ABD 3 (1986, 1989, 1990)

Turda en fazla etap zaferi yaşayan isimler şunlar:

Bisikletçi Ülke Kazanılan etap sayısı 1 Eddy Merckx Belçika 34 2 Mark Cavendish Büyük Britanya 30 3 Bernard Hinault Fransa 28 4 Andre Leducq Fransa 25 5 Andre Darrigade Fransa 22

2020 Fransa Bisiklet Turu güzergahı

Etapların geçeceği yerler ve uzunlukları şöyle:

1. etap (29 Ağustos): Nice Moyen Pays - Nice, 156 kilometre (Düzlük)

2. etap (30 Ağustos ): Nice Haut Pays - Nice, 186 kilometre (Dağ)

3. etap (31 Ağustos ): Nice - Sisteron, 198 kilometre (Düzlük)

4. etap (1 Eylül): Sisteron - Orcieres-Merlette, 160,5 kilometre (Tepe)

5. etap (2 Eylül): Gap - Privas, 183 kilometre (Düzlük)

6. etap (3 Eylül): Le Teil - Mont Aigoual, 191 kilometre (Tepe)

7. etap (4 Eylül): Millau - Lavaur, 168 kilometre (Düzlük)

8. etap (5 Eylül): Cazeres - Loudenvielle, 141 kilometre (Dağ)

9. etap (6 Eylül): Pau - Laruns, 153 kilometre (Dağ)

10. etap (8 Eylül): Ile d'Oleron Le Chateau-d'Oleron - Ile de Re Saint-Martin-de-Re, 168,5 kilometre (Düzlük)

11. etap (9 Eylül): Chatelaillon-Plage - Poitiers, 167,5 kilometre (Düzlük)

12. etap (10 Eylül): Chavigny - Sarran, 218 kilometre (Tepe)

13. etap (11 Eylül): Chatel-Guyon - Puy Mary, 191,5 kilometre (Dağ)

14. etap (12 Eylül): Clermont-Ferrand - Lyon, 194 kilometre (Düzlük)

15. etap (13 Eylül): Lyon - Grand Colombier, 174,5 kilometre (Dağ)

16. etap (15 Eylül): Tour du Pin - Villard-de-Lans, 164 kilometre (Dağ)

17. etap (16 Eylül): Grenoble - Meribel, 170 kilometre (Dağ)

18. etap (17 Eylül): Meribel - La Roche-sur-Foron, 175 kilometre (Dağ)

19. etap (18 Eylül): Bourg-en-Bresse - Champagnole, 166,5 kilometre (Düzlük)

20. etap (19 Eylül): Lure, 36,2 kilometre (Bireysel zamana karşı)

21. etap (20 Eylül): Mantes-la-Jolie - Paris, 122 kilometre (Düzlük)