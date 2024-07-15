Fransa'da Sayıştay'dan 'bütçe tehlikeli derecede açık' uyarısı

Fransa'daki erken genel seçimlerin yol açtığı siyasi çıkmaz devam ederken, bütçe konsolidasyonu çağrıları artıyor.

Fransa Merkez Bankası'nın ardından Ulusal Denetim Ofisi de kamu maliyesinin durumuna ilişkin raporunda, ülkenin bütçe açığını azaltmasının 'hayati önem' taşıdığını açıkladı.

Ofisin raporunda, "Gerçek yapısal reformlar konusunda gecikmeler nedeniyle, yinelenen açıklar (bütçe) ve bu açıkların ağırlığıyla daha da kötüleşen kamu borcunun maliyeti giderek daha pahalı hale geldi." denildi.

Bu durumun hükümetin "diğer harcamalarını sekteye uğratarak" yatırım yapma kabiliyetini kısıtladığının belirtildiği raporda, euro Bölgesi borç krizi ve Kovid-19 salgını gibi yeni bir makroekonomik şok durumunda ülkeyi tehlikeli bir şekilde savunmasız bırakacağı belirtildi.

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Ulusal Denetim Ofisi raporunda, Fransa'nın kamu finansman stratejilerinin, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş gibi çevre koruma politikalarıyla ilgili harcamaları tam olarak dikkate almadığına yer verilerek, bunun da ekonomi için olumsuz bir şoka işaret ettiği ifade edildi.

Öte yandan, Fransa'nın 2022'de 125,8 milyar euro olan kamu bütçe açığı 2023'te 154 milyar euroya yükselmişti. 2022'de Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının (GSYH) yüzde 4,8'ine denk gelen Fransa'nın bütçe açığı 2023'de GSYH'nin yüzde 5,5'ine yükselmişti.

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