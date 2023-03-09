Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Fransa'da Senato emeklilik reformunun en tartışmalı maddesini onayladı

Fransa'da Senato, ülke çapında kitlesel grevlere neden olan ve milyonlarca kişinin itiraz için sokağa çıktığı reformun "emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören" en tartışmalı maddesini kabul etti.

Fransa'da Senato emeklilik reformunun en tartışmalı maddesini onayladı
AA

Tartışmalı emeklilik reformunun bazı maddeleri Senato'da oylamaya sunuldu.

Sol cephenin karşı çıkmasına rağmen emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören madde, 115'e karşı 201 oyla kabul edildi.

Reformun diğer maddeleri de Senatoda görüşülmeye devam edecek.

Başbakan Elisabeth Borne, oylamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tartışmalara rağmen oylamanın böyle sonuçlanması beni memnun etti." ifadesini kullandı.

SENDİKALARDAN YENİ GREV KARARI

Sendikalar, söz konusu maddenin kabul edilmesi üzerine acil olarak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşme talep ettiklerini duyurdu.

Sendikalar, 11 Mart Cumartesi günü için bütün sektörleri kapsayan genel grev ve protesto kararı aldı.

Fransa'da reforma karşı 7 Mart'ta gidilen grevlerle sendikalara göre 3,5 milyon kişi protesto gösterileri düzenlemiş, İçişleri Bakanlığı ise bu sayının 1,28 milyon olduğunu açıklamıştı.

Grevler nedeniyle başkent Paris başta olmak üzere birçok bölgede ulaşımda büyük aksaklıklar yaşanmıştı.

Öte yandan, Le Canard Enchaine gazetesi, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in 16 Şubat'ta düzenlenen protestolara ilişkin açıkladığı katılım sayısının eksik olduğunu iddia etmiş, görevlilerin uyarılarına rağmen Darmanin'in bu sayıyı bilerek manipüle ettiğini aktarmıştı.

TARTIŞMALI EMEKLİLİK REFORMU

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.

Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protesto düzenlendi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Doğal afetler cinsiyetten bağımsız ama etkileri öyle değil... Kadınlar için risk 14 kat fazla!
DÜNYA Doğal afetlerde kadınlar için risk 14 kat fazla!
Bebek maması bulunmadan önce bebekler nasıl besleniyordu?
DÜNYA Bebek maması bulunmadan önce ne yapılıyordu?
Kaza anı yayında: ABD'de iki gencin yayın yaptığı kafeye araç daldı!
DÜNYA Kaza anı yayında kaydedildi!
İsveç'te yeni terörle mücadele yasa tasarısı bugün meclise sunulacak
DÜNYA İsveç'te terörle mücadele yasa tasarısı meclise ...
Afganistan'da bombalı saldırıda Belh Valisi hayatını kaybetti
DÜNYA Afganistan'da bombalı saldırıda vali hayatını ...
WhatsApp'dan yeni özellik: Son kullanma tarihi geliyor! WhatsApp süreli grup özelliği nedir?
DÜNYA WhatsApp'dan yeni özellik: Artık gereksiz gruplara ...
Dünyada Kadınlar Günü gösterileri
DÜNYA Dünyada Kadınlar Günü gösterileri
Gürcistan'da on binler sokaklarda: Eylemlerin ardından geri adım geldi
DÜNYA Gürcistan'da eylemlerin ardından geri adım
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlamalar meydana geldi
DÜNYA Kiev'de patlama sesleri!
Avrupa'nın en sıcak ikinci kışı!
DÜNYA Avrupa'nın en sıcak ikinci kışı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.