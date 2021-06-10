Sokağa çıkma yasağı Novak Djokovic'e yaradı! 0:00 / 0:00

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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam turnuvasında 11. gün, erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Novak Djokovic ile klasmanın 9. basamağındaki Matteo Berrettini arasında yapılan müsabakayla sona erdi.

Djokovic ile Berrettini arasında gerçekleşen çeyrek finali maçı uzayınca sokağa çıkma yasağı nedeniyle kort boşaltıldı.

İlk iki seti rahat şekilde kazanan Djokovic, üçüncü seti rakibi Berrettini'nin taraftarlarının desteğiyle de kaybetmişti. Bu noktada Fransa'da uygulanan sokağa çıkma yasağı Djokovic'e yaradı. Fransa'da 23.00-06.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle kort boşaltıldı.

Maçı izlemeye gelen seyirciler karara "Bu biletlere para ödedik, kalacağız", "Bizi kazıkladınız", "Bu bir soygun" sözleriyle tepki gösterdi. Öte yandan 5 bin seyirci mücadeleyi terk etmek durumunda kaldı.

DJOKOVIC YARI FİNALE YÜKSELDİ

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros),Novak Djokovic yarı finale yükseldi.

Sırp tenisçi Djokovic, İtalyan rakibi Berrettini'yi 6-3, 6-2, 6-7 ve 7-5'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Djokovic, 3 saat 28 dakika süren karşılaşmanın ardından yükseldiği yarı finalde, İspanyol Rafael Nadal'la karşılaşacak.