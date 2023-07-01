Ülke basınındaki haberlere göre, birçok kentinde protestoların şiddet sarmalına dönüştüğü Fransa'da her an farklı bir noktada bir olay patlak veriyor.

Protestoların ilk başladığı Nanterres başta olmak üzere Marsilya, Woippy dahil birçok bölge ve kentte meydanlara zırhlı araçlar konuşlandı.