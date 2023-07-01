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Binlerce polis görev yaptı: Fransa'da tansiyon yükseldi!

Fransa'da genç sürücünün bu hafta, Fransız polisinin açtığı ateş sonucu ölmesinin ardından ülke genelinde 4 gecedir şiddet olayları yaşanıyor. Dün gece ülke genelinde yaşanan protestolarda 45 bin polis görev yaptı, bin kişi gözaltına alındı. Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nden Fransa için seyahat uyarısı yapıldı

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  • Fransa'da tansiyon yükseldi! Binlerce polis görev yaptı, Türkiye'den Fransa'ya seyahat uyarısı geldi

    Fransa'da 27 Haziran'da polisin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki Nael M. isimli genç sürücünün hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolar dördüncü gecesinde devam etti. 
  • Fransa'da tansiyon yükseldi! Binlerce polis görev yaptı, Türkiye'den Fransa'ya seyahat uyarısı geldi

    Ülke genelinde 45 bin polis görev yaparken, bin kişi gözaltına alındı.

    Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede Nael M. isimli genç sürücünün, polisin açtığı ateş sonucu ölmesinin ardından çıkan olaylarda, 1000 kişinin gözaltına alındığını ve bunların ortalama yaşının 17 olduğunu belirtti.

    Fransız kanal TF1 kanalının konuğu olan Darmanin, 4. bir "şiddet gecesi" yaşanmaması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.
  • Fransa'da tansiyon yükseldi! Binlerce polis görev yaptı, Türkiye'den Fransa'ya seyahat uyarısı geldi

    Ülke basınındaki haberlere göre, birçok kentinde protestoların şiddet sarmalına dönüştüğü Fransa'da her an farklı bir noktada bir olay patlak veriyor.

    Protestoların ilk başladığı Nanterres başta olmak üzere Marsilya, Woippy dahil birçok bölge ve kentte meydanlara zırhlı araçlar konuşlandı.

     
  • Fransa'da tansiyon yükseldi! Binlerce polis görev yaptı, Türkiye'den Fransa'ya seyahat uyarısı geldi

     

    Nanterres’de de zırhlı bir araç polisler eşliğinde sokaklarda devriye atmaya başlarken Metz yakınındaki Woippy'de bir zırhlı araç protestocuları püskürtmek için ara sokaklara daldı.

    Fransız basını zırhlı araçların başka bölgelere de sevk edildiğini aktardı.
  • Fransa'da tansiyon yükseldi! Binlerce polis görev yaptı, Türkiye'den Fransa'ya seyahat uyarısı geldi

    BELEDİYE BAŞKANI HÜKÜMETTEN TAKVİYE İSTEDİ

    Şiddet olaylarının yeni merkez üssü haline gelen Marsilya'da ise Belediye Başkanı Benoit Payan kentte kontrol altına alınmayan yağmalar nedeniyle hükümete bir an önce takviye kolluk kuvveti göndermesi çağrısı yaptı.

     

     
  • Fransa'da tansiyon yükseldi! Binlerce polis görev yaptı, Türkiye'den Fransa'ya seyahat uyarısı geldi

    PROTESTOLARIN YENİ MERKEZİ MARSILYA VE LYON OLDU

    Protestoların yeni merkez üssü ise Marsilya ve Lyon oldu. Dün Paris ve çevresinde yoğun geçen protestolar bugün Marsilya ve Lyon kentlerinde yoğunlaştı.

     
  • Fransa'da tansiyon yükseldi! Binlerce polis görev yaptı, Türkiye'den Fransa'ya seyahat uyarısı geldi

    Başkent Paris'te ise Concorde Meydanında polis şiddetini protesto etmek için toplanan göstericiler tahliye edildi.

    Kentteki birçok etkinliğin güvenlik gerekçesiyle iptaline karar verildi.

     

     
  • Fransa'da tansiyon yükseldi! Binlerce polis görev yaptı, Türkiye'den Fransa'ya seyahat uyarısı geldi

    10 KENTTE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

    Ayrıca ülkede gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanan kent sayısı 10'a çıktı.
  • Fransa'da tansiyon yükseldi! Binlerce polis görev yaptı, Türkiye'den Fransa'ya seyahat uyarısı geldi

    TÜRKİYE'DEN FRANSA İÇİN SEYAHAT UYARISI

    Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nden, Fransa için seyahat uyarısında bulunuldu. Büyükelçilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

     
  • Fransa'da tansiyon yükseldi! Binlerce polis görev yaptı, Türkiye'den Fransa'ya seyahat uyarısı geldi

    "Paris yakınlarındaki Nanterre’de 27 Haziran 2023 tarihinde araç kontrolü sırasında polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle açılan ateş sonucu bir gencin hayatını kaybetmesi sonrasında ülke genelinde yaşanan geniş katılımlı protesto gösterileri nedeniyle, muhtelif ulaştırma ve kamu hizmetlerinde kesintiler yaşanmakta ve kamu binaları, özel mülkiyet ve altyapıya zarar veren şiddet eylemleriyle karşılaşılmaktadır.

     
  • Fransa'da tansiyon yükseldi! Binlerce polis görev yaptı, Türkiye'den Fransa'ya seyahat uyarısı geldi

     

    Sözkonusu olaylar dikkate alınarak, başta Paris olmak üzere, Fransa’da bulunan vatandaşlarımızın veya Fransa’ya seyahat edecek vatandaşlarımızın azami teyakkuzu göstermeleri ve olası gösteri alanları ile yakın çevreden uzak durmaları, muhtemel olayların gelişimini yerel makamlar ile Paris Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluğumuzun duyuruları üzerinden düzenli şekilde takip etmeleri tavsiye edilmektedir.
  • Fransa'da tansiyon yükseldi! Binlerce polis görev yaptı, Türkiye'den Fransa'ya seyahat uyarısı geldi

    Fransa’da yaşayan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın acil durumlarda aşağıda irtibat bilgileri sunulan Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne başvurmaları mümkündür."
  • Fransa'da tansiyon yükseldi! Binlerce polis görev yaptı, Türkiye'den Fransa'ya seyahat uyarısı geldi
  • Fransa'da tansiyon yükseldi! Binlerce polis görev yaptı, Türkiye'den Fransa'ya seyahat uyarısı geldi
  • Fransa'da tansiyon yükseldi! Binlerce polis görev yaptı, Türkiye'den Fransa'ya seyahat uyarısı geldi

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

 

 

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