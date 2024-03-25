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        Haberler Dünya Fransa'da terör alarmı en üst seviyeye çıkarıldı

        Fransa'da terör alarmı en üst seviyeye çıkarıldı

        Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonunda gerçekleşen terör saldırısının ardından Fransa'da terör alarmı en üst seviyeye çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 09:06 Güncelleme: 25.03.2024 - 09:06
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        Fransa'da terör alarmı en üst seviyeye çıkarıldı
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        Fransa'da terör tehdidi seviyesi, Moskova'daki terör saldırısı nedeniyle en üst düzeye çıkarıldı.

        Fransa Başbakanı Gabriel Attal, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkanlığında yapılan Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısının ardından X'ten paylaştığı mesajında "(Moskova'daki) saldırının sorumluluğunu DEAŞ'ın üstlendiği iddiası ve ülkemizin üzerindeki tehditler göz önüne alındığında ulusal güvenlik uyarı sistemini en üst seviyeye çıkarmaya karar verdik: Saldırı acil durumu" ifadesini kullandı.

        MOSKOVA'DA KONSER SALONUNA DÜZENLENEN TERÖR SALDIRISI

        Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce düzenlenen terör saldırısında 137 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

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        Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

        Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü.

        Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklanmıştı.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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