2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin'e kaybeden Fransa'da sular durulmuyor. Ülkede, Zinedine Zidane krizi büyüyerek devam ediyor. Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, Zinedine Zidane hakkındaki sözleri nedeniyle spor kamuoyundan büyük tepki gördü ve ardından basın açıklamasıyla özür diledi.
''TELEFONUNU AÇMAM''
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Le Graet, "Zidane, Brezilya'ya mı gidiyormuş? Diyecek hiçbir şeyim yok. Nereye isterse gitsin. Avrupa'da büyük bir kulübe de gidebilir, milli takım da çalıştırabilir. Derdim değil. Beni arasa telefonunu açmam. Kesinlikle açmam. Hem açıp ne diyeceğim? 'Merhaba Beyefendi, üzülme, bir kulüp bulursun, aramaya devam et. Ben de Deschamps ile yola devam ediyorum' mu diyeceğim. Zidane da kendisine bir kulüpte veya milli takım da özel bir program ayarlayabilir." dedi.
MBAPPE: "ZIDANE, FRANSA'DIR"
Milli takımın yıldız ismi Kylian Mbappe, "Zidane Fransa'dır, onun gibi bir efsaneye bu şekilde saygısızlık etmeyin." yorumunda bulundu.
Fransa Spor Bakanı Amelie Oueda-Castera ise "Bir futbol ve spor efsanesine utanç verici ve saygısızlık içeren ifadeler. Zidane için kullanılan sözlerden dolayı özür dilerim" açıklaması yaptı.
REAL MADRID: "SAYGISIZLIK!"
Real Madrid, "Kulübümüz, Fransa Futbol Federasyon Başkanı Noel Le Graet'in dünya spor efsanesi Zinedine Zidane hakkındaki talihsiz sözlerini üzüntüyle karşılamıştır. Bu sözler, Zinedine Zidane gibi birine saygısızlıktır. Real Madrid, derhal özür beklemektedir!" açıklamasını yaptı.
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