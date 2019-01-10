Jean-Yves Le Drian, Fransa'nın C-News televizyonuna yaptığı açıklamada Suriye'de siyasi bir çözüm sağlanmasının ardından Fransa'nın ülkeden çekileceğini açıkladı.

Le Drian, "Irak'ta askeri olarak bulunuyoruz. Suriye'de ise az bir varlığımız var. Rusya, Suriye'deki anlaşmazlığa siyasi çözüm bulmaktan sorumludur. Rusya'nın, kimyasal silah kullanılmasını engellemek için savaşla değil, Suriye ihtilafına siyasi bir çözüm bulma sorumluluğu var" dedi.

Fransa'nın AB ilişkileri Bakanı Nathalie Loiseau, C-News'e 20 Aralık'ta yaptığı konuşmada Fransa'nın DEAŞ'a karşı oluşturulan uluslararası koalisyonda yer almaya devam edeceğini açıklamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un danışmanları PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'nin idaresindeki Demokratik Suriye Güçlerinin militanları ile görüşüp onlara olan desteğinin süreceğini açıklamıştı.

ABD'nin Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders geçtiğimiz Aralık ayının 23'ünde ABD'nin Suriye'den çekileceğini ancak DEAŞ'a karşı ABD liderliğinde oluşturulan uluslararası koalisyonla birlikte DEAŞ'a karşı savaşlarının süreceğini açıklamıştı.

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