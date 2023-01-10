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Fransa hükümeti emeklilik yaşını 62'den 64'e yükseltmeyi planlıyor

Fransa'da emeklilik yaşı 62'den 64'e yükseltiliyor. Başbakan Elisabeth Borne 2030 yılına kadar emeklilik yaşının 64'e yükseltilmesiyle ilgili reform tekliflerini parlamentoya sunacaklarını bildirerek, kamuoyunu ikna etmeleri gerektiğini belirtti.

Fransa hükümeti emeklilik yaşını 62'den 64'e yükseltmeyi planlıyor - Dünya Haberleri
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Başbakan Elisabeth Borne düzenlediği basın toplantısında reform planlarını açıklarken, Fransız hükümetinin 2030 yılına kadar normal emeklilik yaşını 62'den 64'e yükseltmeyi amaçlayan bir yasa tasarısı sunacağını söyledi.

"Emeklilik sistemimizi değiştirmenin Fransız halkı arasında soru işaretleri ve korkular uyandırdığının gayet iyi farkındayım" diyen Borne, reform için halkın desteğini toplamanın artık hükümetin görevi olduğunu da sözlerine ekledi.

Fransız hükümeti, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaracak olan emeklilik reformu önerisi sayesinde 2030 yılına kadar 17,7 milyar avroluk (19 milyar dolar) ek kazanç öngörüyor.

Fransa'nın emeklilik sisteminde reform yapmak, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2017'de ilk seçildiğinde verdiği en önemli vaatlerden biriydi.

Fransa işçi sendikaları ve sol muhalefet bloğu ise reforma karşı 'sert direniş' içinde.

Fotoğraf: AA

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