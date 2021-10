Fransız mı ABD'li mi? 0:00 / 0:00

Son günlerde Fransa ile ABD arasında yaşanan nükleer denizaltı krizi, iki ülke arasındaki ilişkiyi gergin hale getirdi. İki ülkenin Avustralya'ya nükleer denizaltı satma adına giriştiği mücadele, bana dünyanın en çok kazanan film serisi '007 James Bond'da Fransız oyuncularla ABD'li oyuncular arasındaki rekabeti hatırlattı. 'Bond Kızı'nı canlandırmada ABD'li oyuncuların uzun süre elinde bulundurduğu egemenlik, Fransız oyunculara geçti.

'007 James Bond' filmleri, 'Ölmek İçin Zaman Yok'a kadar 7.114.153.727 Dolar hasılat elde etti.

Bugüne kadar 9 ülkeden 24 oyuncu 'Bond Kızı' için kamera karşısına geçti. Sayısal üstünlük, 7 oyuncuyla Fransa'da bulunuyor. Fransız Léa Seydoux, iki kez '007 James Bond'da rol alarak ülkesinin Bond kızları arasında ayrıcalıklı bir konuma sahip.

URSULA ANDRESS (İsviçreli)

Dr. No (1962 / Yaş: 26)

Filmin Hasılatı: 59.600.000 Dolar

Ursula Andress, 1954'te 18 yaşındayken 'Un Americano a Roma' ile oyunculuğa başlasa da ilk iki filminde çıkış yapamayınca bir daha kamera karşısına geçmeme kararı aldı.

1955'te katıldığı bir partide tanıştığı 'Le avventure di Giacomo Casanova'nın yapımcısının telkinleriyle yeniden oyunculuğa dönen Ursula Andress, yine beklediği çıkışı yapamayınca şansını bir kez de Hollywood'da denemek istedi. Andress, Paramount Pictures ile 7 yıllık sözleşme imzalasa da stüdyonun tanıdığı süreçte İngilizce öğrenememesi ve başkası tarafından seslendirilmesi seçeneğini düşünmemesiyle hiçbir filmde rol alamadı. Sözleşmesi feshedilen Ursula Andress, Paramount Pictures'ın rakibi Colombia Pictures tarafından tabiri caizse havada kapıldı.

Ursula Andress, bu stüdyoda da film çekemedi ama hem Dünya Ticareti Güzeli seçildi hem de Hollywood'da geniş bir nüfuza sahip yönetmen, senarist, yapımcı ve oyuncu John Derek ile evlendi. Andress, en nihayetinde 1962'de rol aldığı 'La Strega' ile uluslararası şöhrete ulaşarak ilk '007 James Bond' filmi 'Dr. No' için kadın oyuncu arayan yapımcıların dikkatini çekti.

Ursula Andress, 'Dr. No'daki Bond kızı 'Honey Ryder'den hemen sonra seks sembolü haline geldi. Andress, 1964'te 'En İyi Yeni Kadın Oyuncu' dalında Altın Küre ödülünü kazanırken 1967'de farklı bir yapım şirketi çektiği için yan ürün '007 James Bond' filmi olarak kabul edilen 'Casino Royale'de 'Vesper Lynd'e hayat verdi. Bunun sonucunda da Bond kızı kavramıyla özdeşleşti.

'Dr. No'

John Derek, Ursula Andress ile ilişkiye başladığında Pati Behrs ile evliydi. Andress ile evlenmek için Behrs'ten boşanan Derek, ikinci evliliğinde eski eşine yaşattığını yaşadı. Ursula Andress, âşık olduğu Jean Paul Belmondo ile birlikte yaşamak için John Derek'i terk ederek Paris'e yerleşti. İşin ilginç yanı Belmondo da o dönem Elodie Constantin ile evliydi.

Ursula Andress - Jean-Paul Belmondo

Ursula Andress, 'Dr. No' ile yakaladığı çıkışı kariyeri adına iyi kullanamadı ama seks sembolü olması ve Jean Paul Belmondo ile yaşadığı 7 yıllık ilişkiyle her zaman gündemde kaldı. Andress, 44 yapıma rağmen ışıltılı bir kariyere sahip olamadı ama magazinsel hayatı ve ilk Bond kızı olması nedeniyle her zaman gözde kadın oyunculardan biri olmayı başardı. Öyle ki Andress'in 'Dr. No'da giydiği bikini 2020'de 500 bin dolara satılığa çıkarıldı.

DANIELA BIANCHI (İtalyan)

Rusya'dan Sevgilerle (1963 / Yaş: 21)

Filmin Hasılatı: 78.900.000 Dolar

Türkiye'de çekilen ilk '007 James Bond' filmi olan "Rusya'dan Sevgilerle"de Bond kızı 'Tatiana Romanova'yı canlandıran Daniela Bianchi, oyunculuğa 1958'de 'En cas de Malheur' ile başladı.

Daniela Bianchi, bu filmle olamasa da 1960'da düzenlenen Kainat Güzeli Yarışması'nda ikinci olarak dikkat çekti. Aynı yarışmada gazeteciler tarafından 'Miss Photogenic' seçilen Bianchi, aksanı nedeniyle "Rusya'dan Sevgilerle"de Barbara Jefford tarafından seslendirildi.

"Rusya'dan Sevgilerle"nin çekimleri için yaklaşık bir ay İstanbul'da kalan Daniela Bianchi, ülkesi İtalya'da yaptığı röportajlarda sık sık "İstanbul'u görmeden ölmeyin" dedi.

Daniela Bianchi, 16 filmlik kariyerini armatör Alberto Cameli ile evlendikten sonra 1968'de sonlandırdı.

HONOR BLACKMAN (İngiliz)

Altın Parmak (1964 / Yaş: 39)

Filmin Hasılatı: 124.900.000 Dolar

15'inci doğum gününde ailesinin hediye olarak Guildhall Müzik ve Drama Okulu'nda eğitimine gönderdiği Honor Blackman, o dönemde aynı zamanda siyasete ilgi duymasının temeli olan İngiltere İçişleri Bakanlığı'nda büro asistanı olarak çalıştı.

Mezun olduktan sonra 'West End' adlı tiyatro oyununda yedek oyuncu olarak kariyerine adım atan Honor Blackman, ilk büyük çıkışını 1947'de Apollo Tiyatrosu'nda sahnelenen Patrick Hastings'in 'The Blind Goddess' adlı tiyatro oyunuyla yaptı.

1970'lerde ülkemizde de yayınlanan ünlü İngiliz TV dizisi 'Tatlı Sert'teki başarısıyla '007 James Bond' serisinin yapımcısı Albert R. Broccoli'nin dikkatini çeken Honor Blackman, 'Altın Parmak'ta Bond kızı 'Pussy Galore'yi canlandırdı. Bu rol, Ursula Andress ile Daniela Bianchi'nin canlandırdığı Bond kızlarından oldukça farklıydı. Olgun yaşlarda, sert ve 'James Bond'a kafa tutan bir karakteri canlandıran Honor Blackman, gelmiş geçmiş en yaşlı Bond kızı unvanına sahip.

Honor Blackman, oyunculuğunun yanı sıra yaşamının her döneminde siyasetle iç içe oldu. Blackman, 1964'teki genel seçimlerde üyesi olduğu Liberal Parti'nin kampanyalarında görev aldı. Blackman, aktif siyasete girmesi için zaman zaman teklif alsa da Liberal Parti'nin görevlisi olarak kalmayı tercih etti.

Sean Connery'nin 2000'de şövalye ilan edilerek 'Sir' unvanı almasından sonra vergi muafiyeti talep etmesini sert bir şekilde eleştiren Honor Blackman, eski rol arkadaşı hakkında "Artık onu şiddetle tasvip etmiyorum. Prensiplerinin çok yüksek olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Honor Blackman, Margaret Thatcher'ın 2013'teki ölümünün ardından İngiltere'nin eski başbakanı hakkında ise şunları söyledi; "O, benim cennet fikrim değil, söylemeliyim. Zamanında güzel işler yapsa da sendikalara karşı acımasızdı. Falkland'lardan da pek memnun değilim. Adamlarımızı kaybettik, yaralandık ve bir gemiyi havaya uçurduk. Sanırım bir üs olarak buna ihtiyacımız var ama sağduyuma göre, orası bizden çok Arjantin'e ait. Thatcher hakkında bunu söylediğim için birçok insan bana bir şeyler atabilir ama umarım bu performansım sırasında olmaz."

CLAUDINE AUGER (Fransız)

Yıldırım Harekatı (1965 / Yaş: 24)

Filmin Hasılatı: 141.200.000 Dolar

Claudine Auger de kendisinden önceki oyuncular gibi Bond kızı olarak şöhrete ulaşırken '007 James Bond' serisinde Fransız kadın oyuncu akımını başlattı.

Claudine Auger, ülkesi Fransa'yı temsil ettiği Miss World Güzellik Yarışması'nda ikinci olduktan sonra Alain Delon ile Romy Schneider'ın başrolünü paylaştığı 'Christine'de ikinci rolde kamera karşısına geçerek oyunculuğa başladı.



18 yaşındayken yazar - yönetmen Pierre Gaspard-Huit ile evlenen Claudine Auger, Bahamalar'ın başkenti Nassau'da tatil yaparken tesadüfen yazar ve yapımcı Kevin McClory ile karşılaştı. McClory, yapımcısı olduğu 'Yıldırım Harekatı'ndaki Bond kızı 'Domino' için seçmelere katılması için tavsiyede bulundu ama Auger oralı bile olmadı.

Kevin McClory, ısrarlarını sürdürünce Claudine Auger 'Tamam' dedi demesine ama yönetmen Terence Young, 'Domino' karakteri için İtalyan Dominetta Petacchi'yi seçmişti. McClory, Young ile Bond kızı krizi yaşasa da günün sonunda kazanan kendisi oldu. Kevin McClory, senaryodaki 'Domino' karakterinin Fransız bir kadına göre yeniden yazdırırken aksanı iyi olmadığı için Claudine Auger'ı Nikki van der Zyl seslendirdi.

'Yıldırım Harekatı', Claudine Auger'a Avrupa'da sükseli kariyer edinmesinde önemli bir sıçrama taşı oldu ama Hollywood, Bond kızına fazla önem vermedi. 49 çalışması olan Claudine Auger, 18 Aralık 2019'da 78 yaşındayken hayatını kaybetti. Auger, vefat eden ilk Bond kızı oldu.

AKIKO WAKABAYASHI (Japon)

İnsan İki Kere Yaşar (1967 / Yaş: 28)

Filmin Hasılatı: 111.600.000 Dolar

'007 James Bond' serisinin Avrupalı olmayan ilk Bond kızı olan Akiko Wakabayashi, oyunculuğa 1958'de' ülkesi Japonya'nın yapımı olan 'Song for a Bride' ile başladı.

'İnsan İki Kere Yaşar' ile Hollywood'un da Avrupa sinemasının da dikkatini çekemeyen Akiko Wakabayashi, 1971'de ülkesinde çektiği filmin setinde geçirdiği kaza sonrasında 35 yapımlık kariyerini sonlandırma kararı aldı.

DIANA RIGG (İngiliz)

Kraliçenin Hizmetinde (1969 / Yaş: 31)

Filmin Hasılatı: 87.400.000 Dolar

Diana Rigg, bence Léa Seydoux ile birlikte en güzel Bond kızı.

1957'de 'Kafkas Tebeşir Dairesi' ile profesyonelliğe yükselen Rigg, 1959'da İngiltere'nin prestijli tiyatro topluluğu Royal Shakespeare Company'e kabul edildi.

Diana Rigg, şöhreti 1970'li yıllarda ülkemizde 'Tatlı Sert' adıyla yayınlanan ve kendisinden önceki Bond kızlarından Honor Blackman'ın da rol aldığı TV dizisindeki 'Emma Peel' karakteriyle 1960'ların başında yakaladı. Öyle ki Rigg'in 'Tatlı Sert'teki başarısı, '007 James Bond' filminin seçmelerinde kendisine büyük bir avantaj sağladı.

Diana Rigg, 'James Bond'un evlendiği ilk kadın olan 'Kontes Teresa di Vicenzo'yu canlandırdığı 'Kraliçenin Hizmetinde'den sonra Broadway'de sahnelenen oyunlarda da sahneye çıkma şansı yakaladı.

1994'te 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında Tony Ödülü'ne, 1988'de ise Britanya İmparatorluk Nişanı'na layık görülen Diana Rigg, hayatının son gününe kadar oyunculuk yaptı. 'Game of Thrones'daki 'Olenna Tyrell'e hayat veren Rigg, en son çalışması "Dün Gece Soho'da"nın çekimlerinden hemen sonra 10 Eylül 2020'de 82 yaşındayken hayatını kaybetti. Diana Rigg'in kızı oyuncu Rachael Stirling, bir açıklama yaparak, "Sevgili annem bu sabah uykusunda ailesiyle çevrili evde huzur içinde öldü" açıklaması yaptı.

JILL ST. JOHN (ABD'li)

Ölümsüz Elmaslar (1971 / Yaş: 31)

Filmin Hasılatı: 116.000.000 Dolar

ABD'li ilk Bond kızı olan Jill St. John, oyunculuğa 1948'de 8 yaşındayken 'Sandy Dreams' ile başladı. '007 James Bond' filminde rol alana kadar oyunculuk konusunda en deneyimli Bond kızı olan Jill St. John, 'Ölümsüz Elmaslar'da 'Tiffany Case'i canlandırdı.

Bence tüm '007 James Bond' filmlerinin senaryolarında en pasif şekilde yazılan Bond kızını yorumlayan Jill St. John, kariyeri boyunca 67 çalışmaya imza attı.

Döneminde Hollywood'un en çok para kazanan kadın oyuncularından olan Jill St. John, parlak kariyerinin yanı sıra magazinsel hayatı ve ünlü oyuncu Robert Wagner ile evliliğiyle de her zaman popüler biri oldu.

JANE SEYMOUR (İngiliz)

Yaşamak İçin Öldür (1973 / Yaş: 22)

Filmin Hasılatı: 161.800.000 Dolar

Hakkında 8 kitap yazılan Jane Seymour, en ünlü Bond kızları arasında ilk sıralarda yer alıyor. İkinci 'James Bond' olan Roger Moore'un ilk filmi 'Yaşamak İçin Öldür'de 'Solitare'yı canlandıran Seymour, İngiltere'de The Arts Educational School'da sanat eğitimi aldı.

Oyunculuğa 1969'da 'Oh! What a Lovely War'da küçük bir rolle başlayan Jane Seymour, 1970'te Nazi dramını anlatan 'The Only Way' adlı tiyatro oyunuyla dikkatleri üzerine çekerken 1972'den sonra İngiltere'nin en ünlü oyuncularından biri olmayı başardı.

1984'te 33 yaşındayken Playboy'a kapak olan Jane Seymour, 1989'da film çekimi için gittiği İspanya'da alerjik bir reaksiyon nedeniyle aldığı antibiyotik ilaçlar yüzünden ölümden döndü. Bu nedenle oyunculuğa 10 yıl ara veren Seymour, sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak görev aldı. Jane Seymour, o görevler arasında en çok çocuklara yönelik cinsel istismarları önleme çalışmaları için zaman harcadı. 2008'de Christopher ve Dana Reeve Vakfı tarafından engelliler için yaptığı çalışmalar nedeniyle ödüllendirilen Jane Seymour, mesleği adına ise aralarında Emmy Ödülleri ve Altın Küre Ödülleri'nin de olduğu birçok ödüle layık görüldü. Jane Seymour, 67 çalışmasının bulunduğu kariyerini 2008'de sonlandırdı.

BRITT EKLAND (İsveçli)

Altın Tabancalı Adam (1974 / Yaş: 32)

Filmin Hasılatı: 97.600.000 Dolar

71 yapıma sahip kariyerinden çok ünlü İngiliz oyuncu Peter Sellers'ın eşlerinden biri ve 1970'li yılların seks sembolü olarak tanınan Britt Ekland, 'Altın Tabancalı Adam'da , Bond kızı 'Mary Goodnight'ı canlandırdı.

Britt Ekland , bir tiyatro turnesiyle seyahat etmek için okulu bıraktıktan sonra İtalya'dayken bir kahve dükkanında yetenek ajanlarından biri tarafından keşfedildi.

İlk oyuculuk deneyimini 1960'ta 18 yaşındayken Elvis Presley ile Juliet Prowse'ın başrollerini paylaştığı 'G.I. Blues' ile yaşayan Britt Ekland, günümüzde oyunculuğa devam ediyor. Ekland, 2020'de hem sinema filminde hem de TV dizisinde rol aldı.

BARBARA BACH (ABD'li)

Beni Seven Casus (1977 / Yaş: 30)

Filmin Hasılatı: 187.300.000 Dolar

Barbara Bach, kız lisesinden mezun olduktan sonra doğup büyüdüğü New York'ta modellik yapmaya başladı. Bach, uluslararası dergilerin kapaklarında yer almasıyla 1960'lı yıllarda modacı ve reklamcıların en çok tercih ettiği model oldu.

İşin ilginç yanı, Barbara Bach'ın oyunculuk yeteneğini ülkesinin sineması Hollywood'un bir yapımcısının değil, İtalyan bir yapımcının keşfetmesi. Bach, oyunculuğa 1968'de 'Kaybolan Kahraman' adlı TV dizisindeki "L'Odissea'de Nausicaa"yı canlandırarak başladı.

'Beni Seven Casus'ta rol alması için teklif götürülen Lois Chiles'in oyunculuğa ara vermesi nedeniyle 'Anya Amasova' rolü Barbara Bach'a verildi. Bach, seçmelerde Chiles'in yedeği olduğunu öğrenmesine başlarda ses çıkarmadı ama kızgınlığını çekimlerden sonra 'sansasyonel bir açıklama yaptı. "James Bond, kendisini kurşunlara karşı korumak için kızları kullanan şovenist bir domuz" diyen Barbara Bach'ın '007 James Bond' karakterini özellikle kadınların nezdinde bilinçli olarak zedelemek istediği iddia edildi.

Barbara Bach'ın kariyerindeki ilginç bir diğer olaysa 1970'li yılların ünlü TV dizisi "Çarli'nin Melekleri'nin oyuncu seçimlerinden yeterince ABD'li olmadığı gerekçesiyle olumsuz cevap alması oldu.

1981'de Playpoy'a kapak olan Barbara Bach, aynı yıl 27 Nisan 1981'de 'Caveman'ın setinde tanıştığı The Beatles'ın üyesi Ringo Starr ile evlendi. Bach, bu evliliği sırasında yakalandığı alkol ve uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için Ringo Starr ile 4 hafta boyunca bir merkezde rehabilitasyona girdi. Rehabilitasyon sonrasında eşiyle birlikte bağımlılıktan kurtulan Bach,1991'de George Harrison ve Eric Clapton'ın eski eşi Pattie Boyd ile birlikte 'Kendi Kendine Yardım Bağımlılıktan Kurtulma Programı' olan SHARP'ı kurdu.

Barbara Bach, 25 yapımlık kariyere sahip.

LOIS CHILES (ABD'li)

Ay Harekatı (1979 / Yaş: 32)

Filmin Hasılatı: 210.300.000 Dolar

Oldukça zengin bir ailenin kızı olan Lois Chiles, öğrenim gördüğü Finch College'in dergisinin yıllık sayısının kapağında yer alacak genç bir kadın arayan editör tarafından keşfedildi. New York'taki Wilhelmina Models ve Paris'teki Elite Models bünyesinde modellik yapan Lois Chiles, Roy London'dan oyunculuk eğitimi aldı.

'Together for Days' ile 1972'de oyunculuğa başlayan Lois Chiles, ikinci filmi 'The Way We Were'da Robert Redford ve Barbra Streisand ile birlikte rol alarak dikkatleri üzerine çekti. Oyunculuğa ara verdiği için 'Beni Seven Casus' için gelen teklifi kabul etmeyen Lois Chiles, 'Ay Harekatı'nın Bond kızı 'Dr. Holly Goodhead' için 'evet' dedi.

'Ay Harekatı'ndan sonra erkek kardeşini kanserden kaybeden Lois Chiles, oyunculuğa 3 yıl süren bir ara daha verdi. Toparlanması bir hayli uzun süren Chiles, iddiasız filmlerde ve 'Jeyar Ewing'in sevgilisi 'Holly Harwood'u canlandırdığı 'Dallas'ın 1982 - 1983 sezonunda rol aldı.

2002'de Houston Üniversitesi'nde sinema oyunculuğu dersi veren Lois Chiles, bir röportajında Bond kızı olmakla ilgili şu açıklamayı yaptı; "Bond kızı olmak, hatırlanmanın eğlenceli bir yolu ancak 'Oh, James' diye iç çekmemin istenmesi 'hayatta kalamazsın'ı duymak kadar sinir bozucuydu."

Lois Chiles'in kariyerinde 44 yapım bulunuyor.

CAROLE BOUQUET (Fransız)

Yalnız Senin Gözlerin İçin (1981 / Yaş: 24)

Filmin Hasılatı: 202.800.000 Dolar

Oyunculuğa 1977'de 'La famille Cigale' adlı TV dizisiyle başlayan Carole Bouquet, en iyi '007 James Bond' filmlerinden biri olarak kabul edilen 'Yalnız Senin Gözlerin İçin'de 'Melina Havelock'u canlandırdı.

Carole Bouquet, Bond kızı rolünden sonra Fransa'nın uluslararası bir markasının yüzü olan Bouquet, 37 yapımla ülkesinin saygın oyuncularından biri olmayı başardı.

1989'da 'Too Beautiful For You' ile 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında César Ödülü'nü kazanan Carole Bouquet, 2014'te Cannes Film Festivali'nin ana yarışmasında jüri üyeliği yaptı. Bouquet, günümüzde oyunculuğa devam ederken aynı zamanda 2005'ten beri Sicilya Boğazı'ndaki Pantelleria Adası'nda şaraphane işletiyor.

MAUD ADAMS (İsveçli)

Ahtapot (1983 / Yaş: 38)

Filmin Hasılatı: 187.500.000 Dolar

5 yabancı dili akıcı bir şekilde konuşmasından dolayı tercüman olarak çalışmak isterken 1963'te bir dükkânda karşılaştığı fotoğrafçı tarafından keşfedilen Maud Adams, kararını değiştirerek modelliğe başladı.

Modellik için önce Paris'e oradan da New York'a taşınan Maud Adams,1970'te ABD yapımı TV dizilerinde konuk oyuncu olarak oyunculuğa adım attı.

1974'te '007 James Bond' filmi 'Altın Tabancalı Adam'daki 'Andrea Anders' karakteriyle uluslararası üne kavuşan Maud Adams, 'Ahtapot' ile 9 yıl sonra bir kez daha 'James Bond'un hizmetine girdi. hem ABD hem de Avrupa yapımlarında rol alarak kısa sürede ışıltılı bir kariyer edindi. Adams, o kariyeriyle '007 James Bond' serisinin yapımcılarından Albert R. Broccoli'nin dikkatini çekmesiyle 'Ahtapot'ta 'Octopussy'i canlandırdı. Maud Adams, Bond kızı olmakla ilgili "Geriye dönüp baktığınızda, bir Bond Kızı olduğunuz gerçeğinden nasıl gerçekten zevk alamazsınız? Pop kültürü ve bunun bir parçası olmak çok önemli" yorumunu yaptı.

Bir kozmetik şirketinin başkanlığını da yapan Maud Adams, oyunculuk kariyerinde 45 yapım için kamera karşısına geçti.

TANYA ROBERTS (ABD'li)

Bir Cinayete Bakış (1985 / Yaş: 30)

Filmin Hasılatı: 157.800.000 Dolar

15 yaşında liseden ayrılarak otostopla ABD'yi gezen Tanya Roberts, New York'a döndükten sonra modelliğe başladı.

Aynı zamanda oyuncu olmak için girişimlerde bulunan Tanya Roberts, 1975'te 'Forced Entry'daki 'Nancy Ulman' karakteriyle filmin başrolünde yer aldı.

1978'de TV kariyeri de başlayan Tanya Roberts,1980'de "Çarli'nin Melekleri"nde Shelley Hack'in yerini almak üzere 'Julie Rogers' rolü için yaklaşık iki bin aday arasından seçildi.

Aynı yıl Playboy'a poz veren Tanya Roberts, "Çarli'nin Melekleri"nin 1981'de erken final yapması nedeniyle zedelenen kariyerini 'Mike Hammer'daki 'Sekreter Velda' ile onardı.

1984'te 'Sheena: Queen of the Jungle'da rol almak için 'Mike Hammer'ı bırakması Tanya Roberts'ın kariyerini bir kez daha zedeledi. Öyle ki Roberts, filmdeki rolüyle Razzie Ödülleri'nde 'En Kötü Kadın Oyuncu' dalında aday gösterildi.

Tanya Roberts'ın kariyer onarımı için bu kez karşısına 'Ölüme Bir Bakış' çıktı. Aslında 'Stacey Sutton'ı Priscilla Presley canlandıracaktı. Ne var ki yapımcılar son anda karar değiştirerek rolü Robets'a verdi.

'007 James Bond' filmiyle de arzuladığı çıkışı yakalayamayan Tanya Roberts, kendini emekli ettiği 2005'e kadar mütevazi bir kariyer içinde çalışmalarını sürdürdü.

24 Aralık 2020'de evinde fenalaşarak yere düşen Tanya Roberts, 10 gün tedavi gördükten sonra 4 Ocak 2021'de hayatını kaybetti.

MARYAM D'ABO (İngiliz)

Yaşayan Gün Işıkları (1987 / Yaş: 27)

Filmin Hasılatı: 191.200.000 Dolar

İngiltere'de soylu bir ailenin üyesi olan Maryam d'Abo, ressam olmak isterken 13 yaşında kararını değiştirip oyunculuğa yöneldi. d'Abo'nun karar değiştirmesinde Cenevre'de okurken amatör bir tiyatro topluluğuna katılması etken oldu.

18 yaşında Londra Drama Center'daki kurslara katılan Maryam d'Abo, ilk oyunculuk deneyimini ikinci rolde olduğu oldukça başarısız bir gişe elde eden 'Xtro'da yaşadı.

Timoty Dalton'un ilk '007 James Bond' çalışması olan 'Yaşayan Gün Işıkları'nda 'Kara Milovy'u canlandıran Maryam d'Abo, 2007'de geçirdiği beyin kanaması nedeniyle oyunculuğa bir süre ara verdi.

Maryam d'Abo, 55 çalışmasına rağmen pek de ışıltılı olmayan oyunculuk kariyerini yaptığı 2 yönetmenlikle gün ışığına çıkarmaya çalıştı.

CAREY LOWELL (ABD'li)

Öldürme Yetkisi (1989 / Yaş: 28)

Filmin Hasılatı: 156.200.000 Dolar

Jeolog babasının görevleri nedeniyle çocukluğu Libya, Hollanda ve Fransa'da geçen Carey Lowell, Colorado Üniversitesi'nde edebiyat öğrenimi görmeyi düşünürken kararını değiştirip modellik yapmak için New York'a taşındı. Lowell, uluslararası markaların modelliğini yaparken arkadaşlarının telkinleriyle oyunculuğa yönelerek Manhattan's Neighborhood Playhouse School of the Theatre'a kayıt oldu.

1986'da düşük bütçeli ve düşük gişeli 'Dangerously Close' ile oyunculuğa adım atan Carey Lowell, kariyerinin üçüncü yılında 'Öldürme Yetkisi'nde 'Pam Bouvier'ı canlandırdı.

Carey Lowell , 12 yapımdan oluşan kariyerinden çok 2002'de evlendiği Richard Gere ile 3 yıl süren çekişmeli boşanma davasıyla tanındı.

IZABELLA SCORUPCO (Leh)

Altın Göz (1995 / Yaş: 25)

Filmin Hasılatı: 353.400.000 Dolar

Gölgede kalan Timothy Dalton'lı iki filmlik '007 James Bond' döneminden sonra Pierce Brosnan'lı serinin ilk Bond kızı olan Izabella Scorupco, aynı zamanda Polonya'nın tanınmış şarkıcıları ve modelleri arasında yer alıyor.

'Altın Göz'de 'Natalya Simonova'yı canlandıran Izabella Scorupco, 1987'de 17 yaşındayken yönetmen Staffan Hildebrand tarafından keşfedildikten sonra 'Ingen kan älska som vi'de rol alarak oyunculuğa başladı.

1991'de 'IZA' adlı albümüyle İsveç'te 'Altın Sertifika' alan Izabella Scorupco, 1992' de çıkardığı "Shame, Shame, Shame"ın cover versiyonu birçok Avrupa ülkesinde hit oldu.

Izabella Scorupco'nun oyunculuk adına 19 çalışması bulunuyor.

MICHELLE YEOH (Malezyalı)

Yarın Asla Ölmez (1997 / Yaş: 35)

Filmin Hasılatı: 346.400.000 Dolar

Akiko Wakabayashi'den sonra ikinci Uzak Doğu'lu Bond Kızı olan ve günümüze kadar 66 yapımlık kariyere ulaşan Michelle Yeoh, yatılı okulda öğrenim gördüğü İngiltere'de Kraliyet Dans Akademisi'nde bale eğitimi aldı. Omurgasının yaralanması nedeniyle bale eğitimini bırakan Yeoh, arkadaşlarının telkinleriyle 1983'te 20 yaşındayken katıldığı Miss Malaysia'da kraliçe seçildi. Daha sonra Avustralya'da düzenlenen 'Pasifik Kraliçesi' ve 'Bayan Moomba' adlı güzellik yarışmalarında da kraliçeliğe layık görüldü.

Omurgasının iyileşmesinden sonra baleye dönmek için geç kaldığını düşünen Michelle Yeoh, Hong Kong yapımı aksiyon filminde dublörlük yapmaya başladı. Başarısı nedeniyle aksiyon filmlerinde başrole çıkarak ünlenen Yeoh, 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında BAFTA ödüllerine aday gösterildi.

1997'de People Dergisi tarafından 'Dünyanın En Güzel 50 İnsanı'ndan biri seçilen Michelle Yeoh , 2009'da aynı dergi tarafından 'Tüm Zamanların 35 Ekran Güzeli' listesine alındı.

Pierce Brosnan, 'Yarın Asla Ölmez'de 'Wai Lin'i canlandıran Michelle Yeoh hakkında "İşi konusunda ciddi ve kararlı harika aktris. Kadın James Bond" yorumunu yaptı. Filmde dublör kullanmak istemeyen MichelleYeoh'a yönetmen Roger Spottiswoode rıza göstermedi.

Michelle Yeoh, 2001'de ülkesi Sultan Azlan Şah tarafından Malezya'nın tanıtımına bulunduğu katkılar nedeniyle 'Dato' unvanına sahip olmasını sağlayan 'Darjah Datuk Paduka Mahkota Perak ile ödüllendirildi. Yeoh, aynı zamanda Fransa tarafından da 3 kez ödüllendirildi.

2007'de Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac Yeoh'a 'Legion of Honor Şövalyesi' unvanı verdi. Yeoh'a 2012'de ise Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy 'Officier de la Légion d'honneur rütbesini takdim etti. Michelle Yeoh, 2016'da ise Fransız hükümeti tarafından Fransa'nın Ordre des Arts et des Lettres Görevlisi Ödülü'ne layık görüldü.

SOPHIE MARCEAU (Fransız)

Dünya Yetmez (1999 / Yaş: 33)

Filmin Hasılatı: 390.000.000 Dolar

Final sahneleri İstanbul'da geçen 'Dünya Yetmez'de 'Elektra King'i canlandıran Sophie Marceau, en ünlü Bond kızları arasında yer alıyor.

Michelle Yeoh ile başlayan oldukça ünlü, oldukça kariyer sahibi Bond kızı anlayışı Marceau ile zirveye çıktı.

1980'de 14 yaşındayken yeni yetenekler arayan bir ajansa başvuruda bulunan Sophie Marceau , yönetmen Françoise Menidrey tarafından keşfedildi. Marceau, oyunculuğa adım attığı 'La Boum'un başarılı bir gişe elde etmesiyle çekilen 'La Boum 2'deki oyunculuğuyla 'En Çok Umut Vadeden Kadın Oyuncu' dalında César Ödülü'ne layık görüldü.

'Dünya Yetmez'in yanı sıra 'Cesur Yürek' ile küresel şöhrete ulaşan Sophie Marceau, Fransa'nın simge oyuncularından biri haline geldi.

49 oyunculuk çalışmasının yanı sıra senaryo ve yönetmenlik çalışmaları da olan Sophie Marceau 2002'de Montreal Dünya Filmleri Festivali'nde 'En İyi Yönetmen' ve biri 1988, diğeri 2000'de olmak üzere Cabourg Romantik Film Festivali'nde 'En iyi Kadın Oyuncu' ödülleri kazandı.

HALLE BERRY (ABD'li)

Başka Gün Öl (2002 / Yaş: 36)

Filmin Hasılatı: 456.000.000 Dolar



Kariyerine model olarak başlayan Halle Berry, birçok güzellik yarışmasına katıldı.

Miss USA Yarışması'nda kraliçe, Miss World'de ise altıncı olan Halle Berry, oyunculuğa 1991'de 'Jungle Fever' ile başladı.

Halle Berry, 'Başka Gün Öl'de 'Jinx'i canlandırdığında Emmy Ödülü, Altın Küre Ödülü ve Oscar kazanmış dolgun bir kariyere sahip olan bir oyuncuydu.

Halle Berry'in sinema ve TV kariyerinde 60 çalışma bulunuyor.

Bond kızları arasında Hollywood filmlerinde en çok rol alan oyuncu olan Halle Berry, Ocak 2021'de yaptığı açıklamada 20 yıldır kendisi dışında hiçbir siyah kadının Oscar'da büyük ödül kazanmamasına isyan ederek şunları söyledi; "20 yıl geçti. Hâlâ bu büyük ödülü alan tek siyah kadın oyuncu olmam üzücü. Bir şeyler değişmiş olmalıydı."

Halle Berry, Oscar ödülünü "Monster's Ball' filmiyle kazandı.

EVA GREEN (Fransız)

Casino Royale (2006 / Yaş: 26)

Filmin Hasılatı: 593.800.000 Dolar

Pierce Brosnan'lı dönemde '007 James Bond'un mizahi yönü azalmıştı. Daniel Craig döneminde ise mizahi yönünden eser kalmadı. Doğal olarak Bond kızlarının kişilik yapılarında da radikal bir dönüşüm yaşandı. 2006 yapımı 'Casino Royale'de Eva Green'nin canlandırdığı 'Vesper Lynd', o dönüşümün görüldüğü ilk Bond kızı oldu.

Eva Green, Ejiptoloji üzerine öğrenim görmek istese de 14 yaşındayken Isabelle Adjani'nin 'The Story of Adele H' filmindeki performansından etkilenerek oyuncu olmaya karar verdi.

Paris'teki St. Paul Drama Okulu ve Londra'da Webber Douglas Dramatik Sanatlar Akademisi'nde oyunculuk öğrenimi gören Eva Green 2001'de performansıyla Molière Ödülü'ne aday gösterildiği 'Jalousie en 'Trois Fax' adlı tiyatro oyunuyla kariyerine başladı.

2003 yapımı Bernardo Bertolucci'nin yönettiği 'Düşler, Tutkular ve Suçlar' ile başladığı sinema kariyerine görkemli bir başlangıç yapan Eva Green, 'Casino Royale' ile BAFTA Yükselen Yıldız Ödülü'nü kazandı. Gree'nin 20 yıllık kariyerinde 30 yapım bulunuyor.

OLGA KURYLENKO (Fransız)

Quantum of Solace (2008 / Yaş: 29)

Filmin Hasılatı: 586.090.000 Dolar

Kökenleri Ukrayna ve Belarus'a dayanan Olga Kurylenko, Moskova'da keşfedildikten sonra modellik yapmak için 1996'da taşındığı Fransa'nın vatandaşlığına geçti.

Uluslararası dergilerin kapaklarında yer alan, markaların reklam yüzü olan Kurylenko, 2003'te Seal 'in 'Love's Divine' klibinde rol aldıktan sonra Fransa sinemasının gözünden kaçmadı. 2005'te "L'Annulaire" ile oyunculuğa başlayan Olga Kurylenko, 'Quantum of Solace'ın seçmelerinde Gal Gadot'u geride bırakarak 'Camille Montes'i canlandırdı.

'Quantum of Solace'da rol aldıktan bir süre sonra Berdyansk belediye başkanı, Ukrayna'nın tanıtımına sağladığı katkılar nedeniyle Olga Kurylenko'nun adını bir caddeye verdi.

Olga Kurylenko'nun yolu 2014'te Türkiye'den de geçti. Kurylenko, başrollerini Russell Crowe, Jacqueline McKenzie, Jai Courtney, Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan ile paylaştığı, büyük bölümü Türkiye'de çekilen 'Son Umut'ta Türk kadını 'Ayşe'yi canlandırdı.

Son dönemde en çok yapımda rol alan oyunculardan biri olan Olga Kurylenko, 16 yılda 51 yapımda kamera karşısına geçti.

BERENICE MARLOHE (Fransız)

Skyfall (2012 / Yaş: 33)

Filmin Hasılatı: 1.033.000.000 Dolar

Hem model hem Fransız olacak da Bond kızı olmayacak. Skyfall'da 'Sévérine'yi canlandıran Bérénice Marlohe, Kamboçyalı babayla Fransız anneden Paris'te dünyaya geldi.

Ülkesi Fransa'da modellik yaparken 2007'de 'La Discordance' adlı kısa filmle oyuculuğa başlayan Bérénice Marlohe, kariyerinin büyük bölümünü 11 çalışmasının bulunduğu TV dizileriyle yaptı.

Javier Bardem - Bérénice Marlohe

Bérénice Marlohe'nin 9 kez kamera karşısına geçtiği sinemadaki tek önemli çalışması 'Skyfall' olurken Javier Bardem ile birlikte rol alma hayalini bu filmle gerçekleştirmiş oldu.

'Skyfall'un İstanbul'daki çekimlerinde Naomie Harris, Daniel Craig ve Bérénice Marlohe, Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı yapmıştı.

LEA SEYDOUX (Fransız)

Spectre (2015 / Yaş: 30)

Filmin Hasılatı: 880.700.000 Dolar

Modellik yaparken 19 yaşındayken 'Père et Maire ' adlı TV diziyle oyunculuğa başlayan Léa Seydoux, ilk çıkışını 2009'da 'La Belle Personne' filmindeki rolüyle César Ödülleri'nde 'Umut Veren En İyi Kadın Oyuncu' dalında aday gösterilmesiyle yaptı.

Yerel şöhretini 'Robin Hood', "Paris'te Gece Yarısı", 'Soysuzlar Çetesi' ve 'Görevimiz Tehlike: Hayalet Protokolu' ile küresel seviyeye taşıyan Léa Seydoux, 'Blue Is the Warmest Colour'daki lezbiyen sanat öğrencisi 'Emma' rolüyle Cannes Film Festivali'nde 'Altın Palmiye Ödülü'nü kazandı.

Seydoux, aynı yıl 'Grand Central' ile 'Lumières 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü de kazanınca Fransa'nın simge oyuncularından biri oldu.

'Spectre'deki 'Madeleine Swann' rolüyle uluslararası şöhretini iyiden iyiye pekiştiren Léa Seydoux, yeni '007 James Bond' filmi 'Ölmek İçin Zaman Yok'ta da rol alarak Ursula Andress ve Maud Adams'tan sonra bir '007 James Bond' filminde iki kez rol alan üçüncü oyuncu oldu.