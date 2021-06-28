EURO 2020 son 16 turunda Fransa ile İsviçre karşı karşıya geliyor. Son dünya şampiyonu ve Avrupa Şampiyonası finalisti Fransa, Ölüm Grubu'nda Almanya, Portekiz ve Macaristan'ı geride bırakıp lider olarak üst tura çıktı. İsviçre ise Türkiye'nin de bulunduğu A Grubu'nu İtalya'nın ardından 2. sırada tamamladı.

15' Seferovic

STAT: Bükreş

SAAT: 22.00

YAYIN: TRT 1

HAKEM: Fernando Rapallini

FRANSA: Lloris; Varane, Lenglet, Kimpembe; Pavard, Pogba, Kanté, Rabiot; Griezmann; Benzema, Mbappe

İSVİÇRE: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber; Shaqiri, Embolo; Seferovic