Fransa'nın son fenomeni: Kylian Mbappe

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Vasilyev de Mbappe'nin geldiği noktada ailesine vurgu yapıyor: "Mbappe'nin annesiyle babası çok zeki ve iyi insanlar. Onu her zaman destekleyen harika bir aileye sahip" Vasilyev, Henry ile kıyaslanmasıyla ilgili olarak ise şunları söylüyor: "Tanıdığım Kylian kimseyle kıyaslanmaktan hoşlanmaz. Henry'e büyük saygı duyuyor ancak başkalarıyla kıyaslanmaktan haz etmiyor. O kendisi. Kendi hikayesini yazıyor."