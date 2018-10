Fransa'nın son fenomeni: Kylian Mbappe

24 | 40

Buffon haklıydı da! Nisan 2017'de The Financial Times, Mbappe'nin gollerini analiz etmeye başlamış ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en üretken skorer olduğunu ortaya koymuştu. Penaltılar dahil edilmediğinde Cristiano Ronaldo 19. sıradaydı! Messi ise ikinci. Mbappe, forma giydiği her organizasyon baz alındığında her 65 dakikada 1 gole doğrudan katkı sağlıyordu. Bu da onu listenin en tepesine yerleştirdi!