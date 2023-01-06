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Fransa ve İngiltere'de grev dalgası

İngiltere'de demir yolu çalışanlarının maaş artışındaki anlaşmazlık sebebiyle bir süredir devam ettirdiği grev yeni yılda da sürüyor. Diğer yandan Fransa'da da pratisyen hekimler, iş koşulları kötüleşmesi sebebiyle grevlerini sürdürme kararı aldı

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AA / HABERTURK.COM
  • Fransa ve İngiltere'de grev dalgası

    İngiltere'de maaş artışında süregelen anlaşmazlık nedeniyle 40 bin demir yolu çalışanının iş bırakma eylemi, yeni yılda da devam ediyor.

     

     
  • Fransa ve İngiltere'de grev dalgası

    Demir Yolu, Denizcilik ve Taşımacılık Sendikası (RMT) ile demir yolu operatörü Network Rail arasında maaş zammı ve çalışma koşulları konularında süregelen anlaşmazlıktan ötürü sendikaya üye 40 bin demir yolu çalışanı, yeni yılın ilk haftasına 48 saatlik grevle başladı.

     

     
  • Fransa ve İngiltere'de grev dalgası

    İş bırakma eylemi, Noel ve yılbaşı tatilinin ardından işbaşı yapan on binlerce kişiyi etkiledi.

     

     
  • Fransa ve İngiltere'de grev dalgası

    Network Rail tarafından sendikanın grev kararına ilişkin yapılan açıklamada, "Endüstriyel eylem nedeniyle 8 Ocak Pazar gününe kadar demir yollarında tren seferleri önemli ölçüde azaltılacak. Trenler, daha yoğun olacak ve muhtemelen daha geç başlayıp daha erken bitecek ve bazı yerlerde hiç sefer olmayacak." ifadeleri kullanıldı.

     

     
  • Fransa ve İngiltere'de grev dalgası

    İngiltere'nin en büyük demir yolu sendikası RMT, Network Rail'in bu yıl için yüzde 5, gelecek yıl için yüzde 4 zam teklifini enflasyonun altında olduğu gerekçesiyle reddediyor.

     

     
  • Fransa ve İngiltere'de grev dalgası

    Demir yolu çalışanları, uzlaşı sağlanamaması durumunda bu hafta 6 ve 7 Ocak'ta da greve gidecek.
  • Fransa ve İngiltere'de grev dalgası

    FRANSA'DA PRATİSYEN HEKİMLER GREVE DEVAM ETME KARARI

    Fransa'da sağlık sektörünün ikinci ayağı olarak bilinen pratisyen hekimler 26 Aralık 2022’den bu yana iş koşullarının kötüleşmesini protesto etmek ve konsültasyon ücretlerinin artışı talebiyle iş bıraktı.

      
  • Fransa ve İngiltere'de grev dalgası

    Fransız basınındaki haberlere göre, Yarın İçin Doktorlar Topluluğundan yapılan açıklamada, 26 Aralık 2022'de iş koşullarının kötüleşmesini protesto etmek ve konsültasyon ücretlerinin artışı talebiyle iş bırakan pratisyen hekimlerin grevinin 8 Ocak'a kadar süreceği belirtildi.

     

     
  • Fransa ve İngiltere'de grev dalgası

    Hükümetin, hekimlerin taleplerini karşılamadığını belirten protestocular, slogan atarak hükümete çağrıda bulundu. Pratisyen hekimler, beyaz önlükleriyle ve taşıdıkları dövizlerle taleplerinin karşılanmasını istedi.

      
  • Fransa ve İngiltere'de grev dalgası
  • Fransa ve İngiltere'de grev dalgası
  • Fransa ve İngiltere'de grev dalgası

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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