Fransa ve İngiltere'de grev dalgası

Network Rail tarafından sendikanın grev kararına ilişkin yapılan açıklamada, "Endüstriyel eylem nedeniyle 8 Ocak Pazar gününe kadar demir yollarında tren seferleri önemli ölçüde azaltılacak. Trenler, daha yoğun olacak ve muhtemelen daha geç başlayıp daha erken bitecek ve bazı yerlerde hiç sefer olmayacak." ifadeleri kullanıldı.