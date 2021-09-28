Fransa ve Yunanistan'dan yeni savunma anlaşması! 0:00 / 0:00

Reuters

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistan ile imzaladıkları yeni savunma anlaşması kapsamında Yunanistan'ın Fransa'dan üç yeni fırkateyn alacağını duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile imza töreninde yaptığı açıklamada, anlaşmanın 'İki ülkenin egemenliğini ve Avrupa’nın bağımsızlığını güçlendireceğini, Avrupa stratejik özerkliğine yönelik önemli bir adım' olduğunu söyledi.

Macron, Yunanistan’ın iki ülke arasında Akdeniz'deki ortak çıkarlarını savunmak için daha derin bir "stratejik ortaklığın" parçası olarak Fransa'dan üç fırkateyn alacağını söyledi.

Miçotakis gazetecilere verdiği demeçte, "Bu bizi yıllarca bağlayacak" dedi.

Fransız medyası Yunanistan ile yapılan anlaşmanın 5 milyar Euro değerinde olduğunu yazdı.