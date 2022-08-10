Kurtarılmaya çalışılan balinadan kötü haber

Beyaz balina, geçtiğimiz günlerde Paris'ten Manş Denizi'ne akan Seine Nehri'nde bulunmuştu. Yetkililer, balinayı hayatta tutmak için canla başla mücadele etmişti. Yetkililer balinanın yetersiz beslendiğinden ve hasta olabileceğinden şüphelendiklerini belirtmişti.
AP'nin haberine göre, balinanın uzun süre hayatta kalamayacağını düşünen vahşi yaşam koruma grubu ve veterinerler bir araya geldi. Grup, balinayı Normandiya'ya taşıyarak Paris üzerinden açık denize taşımaya yönelik çalışma başlattılar.
60 KM BOYUNCA KAMYONLA TAŞINDI
80 kişilik ekip, balinayı Paris'in batısındaki Saint-Pierre-la-Garenne'de bir nehir kıyısından 60 kilometre boyunca soğutmalı kamyonla taşıdı.
Ancak kurtarma çalışmaları sürerken Fransız veteriner Florence Ollivet Courtois, balinanın nefes almakta zorlandığını fark etti.
SICAK HAVA KURTARMA GİRİŞİMİNİ ETKİLEDİ
Yetkililer, balinanın kurtarma girişimini en çok etkileyen faktörlerden birinin de Fransa'daki sıcak hava olduğunu belirtti.
Balinanın taşınması hava sıcaklığının en düşük olduğu zamanda gerçekleştirildi.
KURTARMA ÇALIŞMALARI SONUÇ VERMEDİ
Kurtarma ekipleri, balinanın besleme çabalarına karşılık vermediğini ve kurtarma çalışmaları sırasında hayatını kaybettiğini açıkladı.
* Bu haberin görselleri Associated Press'ten alınmıştır.
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