Fransız Donanması İHA'lara ateş açtı

        Fransa Donanmasının nükleer denizaltıların bulunduğu Ile Longue Yarımadası'ndaki üssün üzerinde uçan insansız hava araçlarına (İHA) ateş açtığı bildirildi.

        Giriş: 05.12.2025 - 18:25 Güncelleme: 05.12.2025 - 18:25
        Fransa Donanmasının, ülkenin batısında nükleer denizaltıların bulunduğu Ile Longue Yarımadası'ndaki üssün üzerinde uçan insansız hava araçlarına (İHA) ateş açtığı öğrenildi.

        Ulusal basının jandarma kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Fransa'nın nükleer denizaltılara ev sahipliği yapan Ile Longue Yarımadası'ndaki üssün üzerinde dün akşam birçok İHA'nın uçtuğu belirlendi.

        İHA savar uygulaması aktif hale getirilirken, bölgede 5 İHA tespit edildi.

        Fransa Donanmasına bağlı deniz piyade taburu, İHA'ları etkisiz hale getirmek amacıyla birçok kez ateş açtı.

        İHA'ların son durumu hakkında bilgi paylaşılmadı.

        Deniz piyade taburuyla koordineli olarak görev yapan 120 jandarma, Fransa’nın nükleer caydırıcılığı açısından büyük önem taşıyan​​​​​​​ Ile Longue Yarımadası'ndaki üssü koruyor.

        *Fotoğraf: Costas Baltas (AP aracılığıyla), temsilidir

