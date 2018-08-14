Genç kadın hızla hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, Fransa’dan eşi ve çocukları ile birlikte bir süre önce Trabzon’a tatile gelen ve bugün şehrin en işlek caddesi olan Kunduracılar Caddesi’nde beraberinde çocukları ve eşinin akrabaları ile birlikte yürüyen Fransız uyruklu Lidya Udan Orhan’ın (36) kafasına cadde üzerinde bulunan tarihi bir binanın balkonundan kopan mermer parçası düştü. Olay sonrası bayılan genç kadın çağrılan ambulansla Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, eşi Gürkan orhan ve kayınpederi Yaşar Orhan hastaneye gelerek doktorlardan bilgi aldı.

Oğlu ve gelininin 18 Temmuz’da iki torunu ile birlikte Fransa’dan Trabzon’a tatile geldiğini belirten Orhan “Kızı ve oğlu ile birlikte 5-6 kişiyle Kunduracılar caddesinde yürürken yukarıdan bir binanın balkonundan mermer parçası düşmüş. Başında 3-4 yerde yarılma var. Şuanda bilinci açık. MR’ı çekilecek. Oğlumda birlikte izine gelmişlerdi. Kurban Bayramı’ndan sonra döneceklerdi” ifadelerini kullandı.

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