        Fransız model Cindy Bruna gizemli sevgilisinden evlenme teklifi aldı - magazin haberleri

        Fransız model Cindy Bruna gizemli sevgilisinden evlenme teklifi aldı

        NBA oyuncusu sevgilisi Serge Ibaka'dan ayrılan Fransız model Cindy Bruna, adını gizlediği sevgilisinden evlenme teklifi aldığı anları sosyal medyadan paylaştı

        Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 12:34 Güncelleme: 24.10.2025 - 12:34
        Fransız model Cindy Bruna gizemli sevgilisiyle nişanlandı. 31 yaşındaki Fransız model Bruna, sevgilisinden evlenme teklifi alma anını sosyal medyada paylaştı.

        Görüntülerde adı bilinmeyen kişi, dizlerinin üzerine çökmüş şekilde sevgilisi Bruna'ya yüzüğünü uzatırken görülüyor. Bruna, "Tanrı gizemli yollarla çalışır" diye başladığı mesajında, sevgilisiyle geçen yıl kilisede tanıştığını belirtirken, ondan "Bay B." şeklinde bahsetti.

        Bruna'nın nişan haberine aralarında Iman Hammam, Alessandra Ambrosio ve Jourdan Dunn gibi isimlerin olduğu ünlü model arkadaşları tebrik mesajı yağdırdı.

        Cindy Bruna'nın en son bilinen ilişkisi, NBD yıldızı Serge Ibaka ile yaşadığıydı. Çift, ilk kez Mayıs 2022'de Cannes Film Festivali'ne birlikte katılarak aşklarını ilan etmişti.

