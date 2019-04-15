TBMM'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen NATO PA 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz-Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'na katılan Fransız parlamenter Krimi'nin sözlerine, Çavuşoğlu'nun verdiği yanıta destek mesajları yağarken, Krimi ile birlikte salonu terk eden diğer parlamenter Joelle Garriaud-Maylam, "Onurdan uzak ifadelerle Fransa'ya hakaret etmesi çok kötü" sözleriyle küstah bir açıklama yaptı.

Antalya'daki NATO toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Fransız parlamenter Sonia Krimi arasında yaşanan "Ermeni soykırımı" gerginliğinde salonu terk eden diğer parlamenter Joelle Garriaud-Maylam sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama yaptı.

Toplantıyı terk ettiklerini hatırlatan Garriaud-Maylam Twitter hesabından, "TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun NATO parlamenter semineri açılışında onurdan uzak ve diplomatik olmayan ifadelerle Fransa'ya hakaret etmesi çok kötü" dedi.

KRIMI DE ASRESİ ŞAŞIRARAK DEMOKRASİ DERSİ VERMEYE ÇALIŞMIŞTI

ransız Parlamenter Sonia Krimi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Twitter adresini yanlış yazıp kendisine ulaşamayınca engellendiğini sandı. Kendi hatası nedeniyle Çavuşoğlu'nun adresine ulaşamayan Krimi, bunun üzerine demokrasi eleştirileri yaptı.

TBMM'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz-Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'na katılan Fransız parlamenter Krimi, Twitter'dan Çavuşoğlu'nun kendisini engellediğini zannetti.

"MevlutCavusoglu" adresini etiketlemek yerine "MevlutCavusolgu" yazarak etiketleme yapan Krimi, "Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu beni Twitter'dan engellemeye karar verdi. Güzel bir demokrasi ve diplomasi dersi!" ifadesini kullandı.

Ancak Bakan Çavuşoğlu, Krimi'yi herhangi bir platformdan engellemedi.

NATO PA Toplantısında Krimi, "Tarih kazananlar tarafından yazılmaz mı? Birçok ülke için PKK terörist değildir ama sizin için böyledir. Bunu dikkate almamız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

NE YAŞANMIŞTI?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinden parlamenter Sonia Krimi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un sözde Ermeni soykırımına yönelik eleştirilerinin kendisini şoke ettiğini savunarak, "Tarih kazananlar tarafından yazılmaz mı? Birçok ülke için PKK terörist değildir ama sizin için böyledir. Bunu dikkate almamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine Çavuşoğlu, "Burada benim söylediğime bile tahammül göstermiyorsunuz. Demokrasiden, ifade özgürlüğünden bahsedeceksiniz ama Macron'un aldığı karar Fransa Anayasa Mahkemesinin aldığı kararlarla çelişmiyor mu? Çelişiyor. Geçmişte tarihteki bir olayı soykırım olarak ya da delil olarak değerlendirmek siyasetçilerin görevi mi? BM'nin karanını okudunuz mu? Uluslararası hukuktan sistemden bahsediyorsunuz. BM'nin bir tarihi olayı soykırım olarak değerlendirmek için neler olması gerekiyor, mahkeme kararı açıkça söylemiştir. Burada siyasilere böyle bir karar verme yetkisi vermemiştir. Siz siyasetçiler tarihle ilgili yargılamayı, karar vermeyi kendinizde hak olarak görüyorsunuz.

Hangi kıt bilgiyle tarih konusunda bu kadar net karar veriyorsunuz. Bu bilgi eksikliği olduğu halde karar vermenin tek sebebi vardır, o da popülizmdir. Maalesef sizin başkanınız da popülizme yenilmiştir. Soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır. Çünkü Ruanda'da, Cezayir'de olanları unutmadık. Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın, Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın. Sizler böyle tepeden bakmaya devam edin, ama biz de size bu şekilde haddinizi bildirmeye devam edeceğiz. Siz kendinizi üstün görmeye devam edin, ama bu muameleyi kabul etmeyen doğruları söyleyen bir Türkiye var." dedi.

Sonia Krimi'nin salonu terk etmesi üzerine Çavuşoğlu, "Ben de sizi alkışlıyorum, bravo. Ne kadar nezaketli, saygılı olduğunuzu görüyoruz. Gerçekleri duymaktan hoşlanmıyorsunuz, biz gerçekleri söylemeye devam edeceğiz, buna alışacaksınız." diye konuştu.