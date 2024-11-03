Fred: Daha dikkatli olmalıydık
Fenerbahçe'nin orta sahası Fred, 3-2 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Daha dikkatli olmalıydık" dedi.
Giriş: 03.11.2024 - 21:57 Güncelleme: 03.11.2024 - 21:57
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"DAHA DİKKATLİ OLMALIYDIK"
İşte Fred'in o açıklamaları;
"Gol atmak, takıma yardım etmek çok önemli. Geliştirmemiz gereken şeyler var. İkinci yarı daha dikkatli olmalıydık. Skoru lehimize çevirmeyi başardık. Çok güzel bir mücadele verdik, savaştık. 3 puanı aldık."
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ