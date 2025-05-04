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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fred: Zor bir durum ama devam etmeliyiz - Fenerbahçe Haberleri

        Fred: Zor bir durum ama devam etmeliyiz

        Fenerbahçe'nin orta sahası Fred, 1-0 yenildikleri Beşiktaş derbisinin ardından yaptığı açıklamada, "Zor bir durum ama devam etmeliyiz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2025 - 22:25 Güncelleme: 04.05.2025 - 22:25
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        "Zor bir durum ama devam etmeliyiz"
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        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fenerbahçe'nin orta sahası Fred, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        "ZOR BİR DURUM AMA DEVAM ETMELİYİZ"

        Brezilyalı orta saha oyuncusunun derbi sonrası sözleri şu şekilde:

        "Elbette bizim için zor, zor bir his. Konuşması da zor. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. İçinde bulunduğumuz durum, zor bir durum ama devam etmeliyiz. Oynayacağımız maçlar var. Kendi gerçek yüzümüzü göstermeliyiz. İyi performans göstermeliyiz."

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