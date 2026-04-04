        Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: Yaşlı adamı ezdiği anlar kamerada

        Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: Yaşlı adamı ezdiği anlar kamerada

        Kocaeli'de freni boşaldığı iddia edilen hafriyat kamyonu, 200 metre boyunca araçlara çarparak ilerledi. Kaldırımda yürüyen yaşlı adam, kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti

        Giriş: 04.04.2026 - 13:29 Güncelleme:
        Freni boşalan kamyonun altında kaldı!

        Kocaeli'de freni boşaldığı iddia edilen hafriyat kamyonu, 200 metre boyunca araçlara çarparak ilerledi. Kaldırımda yürüyen yaşlı adam, kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

        KALDIRIMDA YÜRÜRKEN KAMYONUN ALTINDA KALDI

        Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, sürücü gözaltına alındı. Olay, Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi 11. Sokak'ta meydan geldi. İddiaya göre, hafriyat kamyonu sürücüsü, su almak için aracından indi. Bir süre sonra freni boşaldığı öne sürülen kamyon, 200 metre boyunca araçlara vura vura kaydı. O sırada kaldırımda yürüyen Sedat Çalk' da kamyonun altında kaldı.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Araç, son olarak saha dolabına çarparak ilerde durdu. Yaşlı adamın kamyonun altında kalarak öldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bölgeyi güvenlik şeridine aldı. Ölen yaşlı adam morga kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        Tetik işleriniz yapılır, mekan kurşunlanır!" İlan değil dehşet!

        Tetik işleriniz yapılır, mekan kurşunlanır!" İlan değil dehşet!
