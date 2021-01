Uzun salkımlı ve minik taneli olan Frenk üzümü, 1-1,5 metre uzunluğunda yapraklarını döken bir bitkidir. Çalı formunda olan Frenk üzümü ağacı hemen hemen tüm iklimlere uyum sağlayabilir ve her toprakta yetişir. Bu özelliklerinden dolayı ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen Frenk üzümünün geniş bir alanda üretimi yapılmaktadır. Yüksek oranda C vitamini içeren meyve A vitamini, B2 vitamini ve B vitamini de içerir. Antioksidan bileşenler açısından oldukça zengin olan Frenk üzümünün 100 gramı 56 kaloridir. Sarı Frenk üzümü, siyah Frenk üzümü, büyük kırmızı Frenk üzümü, küçük kırmızı Frenk üzümü ve Beyaz Frenk üzümü çeşitleri vardır. Büyük ve sulu olduğu için genellikle büyük kırmızı Frenk üzümü tüketilir. Ayrıca kırmızı Frenk üzümü ile Frenk üzümü şurubu yapılır.

FRENK ÜZÜMÜNÜN FAYDALARI NELERDİR?

Harika Bir Vitamin Kaynağıdır: İçerisinde yüksek miktarlarda C vitamini, A vitamini, B5 vitamini, B6 vitamini, B1 vitamini ve E vitamini bulunur. İçerisinde portakaldan 4 kat daha fazla C vitamini, yaban mersininden ise 2 kat daha fazla antioksidan bulunur. C vitaminin vücuda çok sayıda faydası vardır. Proteinin metabolize edilerek sindirilmesi, kollajen denen yapıların inşası C vitaminin bazı görevlerindendir. Meyve içerdiği besinler sayesinde cilt bakımına faydalıdır ve anti-ageing etkileri vardır.

Kalp Sağlığını Artırır, Damarların İç Yüzeyindeki Plakları Temizler: Şarap ve üzüm suyu gibi üzüm kaynaklı içeceklerin damarlarda plak oluşumunu azalttığı bilinir ancak frenk üzümü, aynı nar suyu gibi plakların temizlenmesinde çok daha etkili ve hızlıdır. Frenk üzümü potasyum ve gama-linolenik asit (GLA) açısından zengindir. Bu iki besin tansiyonun düşmesine yardımcı olur. GLA kalp hücrelerinin hasarlara dayanmasına ve kan damarlarında pıhtı oluşumunun önlenmesine yardımcı olur. Bir araştırma Frenk üzümü tozunun kalpteki kan akışını artırdığını ve çevresel direnci azalttığını ortaya koymuştur.

Yaşlanmayı Yavaşlatır: Araştırmalara göre Frenk üzümü Alzheimer gibi yaşlılıkla şiddetlenen hastalıkların engellenmesinde önemli rol oynar. Ayrıca cilde ve saça olan faydaları, metabolizmayı hızlandırarak boşaltım sistemi aracılığıyla zararlı maddelerin atılmasını sağlaması, antioksidanlar açısından zengin olması gibi sebeplerle yaşlanmayı yavaşlatır.

Cildi Yumuşatır, Cilt Sağlığını Artırır ve Sedef Hastalığına Karşı Etkili Olabilir: Meyvenin tüketilmesinin, meyve suyunun içilmesinin veya en etkili olarak Frenk üzümü yağının kullanılmasının cilt üzerinde güçlü onarıcı ve yumuşatıcı etkileri vardır. Özellikle Frenk üzümü yağı ağızdan kullanıldığında sedef hastalığı semptomlarının azaltılmasında etkili olabilir. Kuru, kaşıntılı ve batma yapan cilde doğrudan da uygulanabilir.

Kansere Karşı Vücudu Korur ve Kanser Gelişiminin Engellenmesine Yardımcı Olur: İçerisindeki antosiyaninler sayesinde kansere karşı savaşır. Ohio Tıp Fakültesinde yapılan bir araştırmaya göre Frenk üzümü özünün karaciğer kanseri hücrelerinin yok edilmesine yardımcı olduğu gözlenmiştir.

Göz Sağlığına İyi Gelir, Görme Performansını Artırır: Araştırmalara göre Frenk üzümü içerisindeki etken maddeler sayesinde glakom hastalığına karşı etkilidir. Ayrıca göz kuruluğuna karşı etkili olabilir. Klinik deneylere göre:

Gözün karanlığa adapte olma yeteneğini iyileştirir.

Gözlere olan kan akışını artırır.

Glakom hastalığının ilerlemesini yavaşlatır.

Göz yorgunluğu belirtilerini azaltır.

Bir deneyde, her gün bilgisayar başında çalışan kişilerin günde 1 yemek kaşığı frenk üzümü tüketmelerinin 2 saat içerisinde göz yorgunluğunu azalttığı ölçülmüştür.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Hem siyah hem de kırmızı Frenk üzümü C vitamini, fenoller ve antioksidanlar açısından zengindir, vücudu viral ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı korur. Vücudun soğuk algınlığı ve gribe karşı savunmasını artırır. Ayrıca çeşitli kanserlerin önlenmesinde etkili olabilir. Bağışıklık sistemini birden fazla yönden güçlendirir.

Patojenlere Karşı Korur:Frenk üzümü yüksek anti-mikrobiyal özellikler taşır. 2012 yılında Japonya’da yapılan bir araştırmaya göre meyvenin %1’lik konsantrasyonu adenovirüs ve grip virüsünün gelişimini %50 azaltmış, %10’luk bir konsantrasyonun ise bu ve benzer virüslerin hücre duvarlarına yapışma kabiliyetini %95 azalttığı ortaya konmuştur. Bir diğer araştırmada meyvenin H. pylori tipi mide ülseri, karın ağrısı ve mide bulantısı yapan bakterilere karşı etkili olabileceği açıklanmıştır.

Kabızlığı Rahatlatır:İçerisinde önemli miktarlarda lif bulunur. İçerdiği lif suyu emer ve yapısı sebebiyle bağırsak hareketlerini düzenler, bağırsakları fiziksel olarak temizler ve atıkların atılmasına yardımcı olur. Kabızlığı önlemede etkili olabilir.

Kan Şekeri Seviyelerini Düzenler:Bu meyvelerin glisemik indeksi düşüktür. Yani içerdiği karbonhidratlar kolay sindirilmez ve şeker yavaş emilir. Bu sayede ani kan şekeri yükselişleri ve şeker krizleri önlenebilir. Diyabet hastalarının tüketmesi için çoğu meyveden daha güvenlidir.

Kansızlığı Önler: Kansızlık en temel olarak kırmızı kan hücreleri üretiminin azalmasına sebep olan demir eksikliğinden kaynaklanır. Ancak kansızlığın altında daha karmaşık mekanizmalar bulunabilir. Bakır ve folik asit eksikliği kansızlığı tetikleyebilir. Frenk üzümü kırmızı kan hücrelerinin yapısında bulunan hem demir hem de bakır açısından zengindir. Demir eksikliği kansızlık, halsizlik ve kas güçsüzlüğü sebebi olabilir.

Kemikleri Güçlendirir: Meyvenin tüketilmesi ve meyve suyunun içilmesi kemikleri güçlendirir. Frenk üzümü idrar yoluyla kalsiyum atılımını düzenleyen ve kemikleri güçlendiren K vitamini açısından zengindir.

Zayıflamaya Yardımcı Olur:1 kase (112 gram) siyah Frenk üzümü sadece 70, kırmızı frenk üzümü ise sadece 63 kaloridir. Düşük miktarlarda yağ içerirler ve diyet lifi açısından zengindirler. Bu özellikleri sebebiyle zayıflama ve kilo kontrolü çabalarında ideal meyvelerden biri olabilir.

Astımı Önler:Astım çeşitli uyarıcılar sebebiyle solunum yollarında şişme, iltihaplanma ve tıkanmalarla ortaya çıkar ve kriz anında nefes alma zorluklarına sebep olur. İlaçlarla bu uyarıcıların olumsuz etkilerini hızlı olarak tersine çevirmek mümkündür ancak kalıcı tedavi uzun zaman alabilir. Frenk üzümü içerdiği mineraller, fenolik bileşikler ve antioksidanlarla astım hastalarına yardımcı olabilir. İçerisinde bulunan magnezyum astım krizlerinin önlenmesinde etkilidir ve nefes almayı normalleştirebilir. İçerdiği diğer besinler astımın uzun süreli kontrolüne yardımcı olur.

Uçuk Virüsü Salgınlarını Engelleyebilir: Uçuk virüsleri dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkiler. Bazı kişiler salgınları hafif atlatabilse de bazen ciddi rahatsızlıklara sebep olabilir. Ağız çevresinde basit ağrısız uçuklar ortaya çıkabileceği gibi, ağız çevresinde birden fazla ağrılı uçuk görülebilir veya bazı kişilerde ağrılı, kaşıntılı genital yaralar olarak kendini gösterebilir.

Araştırmalara göre siyah Frenk üzümündeki bileşenler hem ağızdaki hem de genital bölgedeki virüsleri öldürebilir. Fitoterapi Araştırmaları Dergisi’ndeki bir araştırma siyah Frenk üzümü özlerinin uçuk virüslerinin hücrelere yapışmasını ve yayılmasını önlediğini belirtmektedir.

FRENK ÜZÜMÜNÜN ZARARLARI

Frenk üzümünden yapılan yağ aşırı tüketilmesi durumunda ishal, yumuşak dışkı ve ya bağırsaklarda gaz oluşumuna sebep olabilir.

Kan pıhtılaşmasını yavaşlattığından ameliyat olmak üzere olan bireylere tüketimi önerilmemektedir.