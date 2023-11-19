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        Haberler Dünyadan 'Friends' oyuncuları Matthew Perry için bir araya gelmeye hazırlanıyor - Magazin haberleri

        'Friends' oyuncuları Matthew Perry için bir araya gelmeye hazırlanıyor

        Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox ve Matt LeBlanc, vefat eden dostları Matthew Perry'i onurlandırmaya hazırlanıyor. 'Friends'in oyuncuları, 15 Ocak'ta Kaliforniya'nın Los Angeles kentinde düzenlenecek Emmy Ödülleri'nde yeniden bir araya gelmek üzere görüşmeler yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2023 - 11:46 Güncelleme: 19.11.2023 - 11:47
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        Dünyanın en ünlü dizilerinden biri olan 'Friends'te 'Chandler Bing' karakteriyle hafızalara kazınan Matthew Perry, 28 Ekim'de evindeki jakuzide boğularak, yaşamını yitirmişti. Perry'nin ölümü tüm Hollywood'u derinden sarsmıştı.

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        Vefatının ardından Matthew Perry'nin 'Friends' dizisindeki rol arkadaşları Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox ve Matt LeBlanc, ortak bir açıklama yayınlayarak, üzüntülerini belirtmişti.

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        MATTHEW PERRY İÇİN BİR ARAYA GELMEYE HAZIRLANIYORLAR

        'Friends'in çekirdek kadrosundaki 5 oyuncunun, hayatını kaybeden rol arkadaşları Matthew Perry'i onurlandırmak üzere 15 Ocak'ta Kaliforniya'nın Los Angeles kentinde düzenlenecek Emmy Ödülleri'nde yeniden bir araya gelmek üzere görüşmeler yaptığı bildirildi.

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        "DUYGULAR HÂLÂ ÇOK YOĞUN"

        'Friends'in oyuncu kadrosuna yakın bir kaynak, "Matthew'un ölümü sözkonusu olduğunda duygular hâlâ yoğun ve bu hâlâ çok hassas bir durum. Bu tamamen anlaşılabilir" ifadelerini kullandı.

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        Kaynak, sözlerine, "Ancak Jen, Lisa ve oyuncu kadrosunun geri kalanı onu bir noktada herkesin önünde onurlandırmak ve sonuna kadar hak ettiği saygıyı sunmak istiyorlar ve bunu gelecek yılki Emmy Ödülleri'nde yapacaklarına yönelik söylentiler var" şeklinde devam etti.

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        Ayrıca kaynak, "Hepsi sahnede bir araya gelip, onun hakkında konuşmak ve aynı zamanda onunla ilgili anılarını paylaşarak gerçek hayatta nasıl biri olduğunu dünyaya anlatmak için kendilerine ayrı ayrı zaman ayrılmasını istiyor. Eğer hepsi ona layık bir anma töreni üzerinde anlaşabilir ve ailesinin onayını alabilirse, o geceyi Matthew Perry ve onu seven herkes için özel bir an haline getirmek için kesinlikle bir araya gelecekler" dedi.


        Fotoğraflar: AP, Reuters, Instagram

        #Friends
        #Matthew Perry
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