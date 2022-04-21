Frutti Extra Bursaspor çeyrek finalde!

Frutti Extra Bursaspor, ULEB Avrupa Kupası 8'li finallerinde Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'ı tarihi bir galibiyet alarak elemeyi başardı ve çeyrek finale yükseldi.

Maça Onuralp Bitim'in etkili oyunuyla iyi giriş yapan temsilcimiz, rakibin hücum ribaundları almasını engelleyemese de savunmada iyi işler çıkararak ilk 5 dakikayı 11-10'luk skorla önde geçti. İlk periyot 20-20'lik skorla tamamlandı.

Yam Madar’ın geçiş hücumlarından bulduğu sayılara tempoyu düşürüp savunmada çaldığı topları sayıya dönüştürerek cevap veren Bursaspor, 13. dakikada Zeljko Obradovic‘e molayı aldırdı. Partizan devre arasında soyunma odasına 38-37 önde gitti.

İkinci yarıya da hızlı başlayan taraf temsilcimiz oldu. Andrew Andrews ve Onuralp Bitim'in etkili oyunları sonrasında Bursaspor 47-42 öne geçti; Partizan'da ise Kevin Punter yanıt verince skor 53-51'e geldi. Bursaspor, maçın final periyoduna 60-64 galip gitti.

— Frutti Extra Bursaspor (@BsBasketbol) April 20, 2022

Avramovic’in etkili oyunuyla Partizan, taraftarının da desteğiyle rüzgarı arkasına aldı ve bitime 7 dakika kala uzun bir sürenin ardından ilk kez öne geçerek skoru 67-66'ya getirdi. Mücadelenin son dakikaları ise nefesleri kesti. Son 3,5 dakikaya 6-0'lık seriyle giren Partizan 75-72 öne geçerken Derek Needham’dan gelen üçlük son dakikada maçı tek topa getirdi: 79-77.

Aleksa Avramovic’in sayıları ibreyi tekrar Partizan’a çevirse de Partizan’ın 9 saniye kala yaptığı hücum faul, fark 3’ken Bursaspor’a beraberlik şansı tanıdı. John Holland’a çizilen set sonucu gelen üçlükle maç eşitlendi ve Partizan topuna kaldı: 84-84. Son topta Punter üçlüğü bulamadı ve karşılaşma uzatmaya gitti.

Uzatma periyodunda 5’leyen Needham ve Hayes’ten yararlanamayan Bursaspor, son 3 dakikaya skoru 89-89’a getirerek girdi. Andrew Andrews’ın üçlüğü, son 2 dakika öncesi durumu 89-92’ye getirdi. John Holland’ın üçlüğü, farkı 6’ya çıkardı. Maç sonunu Onuralp ile bitiren Bursaspor, karşılaşmadan 95-103’lük skorla galip ayrıldı.

— Frutti Extra Bursaspor (@BsBasketbol) April 20, 2022

Uzatmada rakibine 19-11 üstünlük sağlayan Frutti Extra Bursaspor, çeyrek finalde Sloven ekibi Cedevita Olimpija'nın rakibi oldu.

Salon: Stark Arena

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Carmelo Paternico (İtalya), Joseph Bissang (Fransa)

Partizan NIS: Moore 8, Punter 13, Zagorac, Leday 11, Koprivica 4, Avramovic 23, Vukcevic 2, Lessort 20, Madar 11, Trifunovic 3, Dangubic

Frutti Extra Bursaspor: Needham 14, Andrews 24, Onuralp Bitim 20, Dudzinski 15, Hayes 6, Holland 17, Metin Türen 3, Ömer Utku Al 4

1. Periyot: 20-20

Devre: 38-37

3. Periyot: 60-64

Normal süre: 84-84

5 faulle oyundan çıkanlar: 33.42 Hayes, 39.46 Needham (Frutti Extra Bursaspor), 41.23 Madar, 44.55 Avramovic (Partizan NIS)