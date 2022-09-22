Uludağ İçecek bünyesinde yer alan Frutti Extra markasının isim sponsorluğu ve desteğiyle her geçen sezon daha çok güçlenen, ING Super Ligi ve EuroCup’ta geçtiğimiz sezonlarda başarılarıyla adından sık sık söz ettiren Frutti Extra Bursaspor; bu sezon ikincisi gerçekleşen geleneksel Frutti Extra Cup’ta da ev sahipliği yapıyor.
24 Eylül’e kadar Bursa Nilüfer Barış Spor Salonu'nda oynanacak turnuvada toplam 8 takım yer alıyor. Turnuvaya katılım sağlayacan takımlar:
Frutti Extra Bursaspor, Galatasaray Nef, Darüşşafaka ,Türk Telekom, Aliağa Petkim, Manisa Büyükşehir Belediyespor , Onvo Büyükçekmece Basketbol, Yukatel Merkezefendi Belediye
Pektimspor 63 - Türk telekom 59, Galatasaray Nef 78 - Yukatel Merkezefendi Belediye 76, Onvo Büyükçekmece Basketbol 75 - Darüşşafaka 72, Frutti Extra Bursaspor 81 - Manisa Belediyesi 78 şeklindeki ilk gün maç skorlarından sonra, 22 Eylül 2022 maçları bugün saat 17.45’te Türk Telekom-Yukatel Merkezefendi ve saat 20.00’da Darüşşafaka-Manisa Belediyesi arasında oynanacak. 23 eylülde ise maç programı; saat 18.45’te Aliağa Petkim-Galatasaray Nef ve 19.00’da Onvo Büyükçekmece Basket -Frutti Extra Bursaspor şeklinde olacak.
Sınırlı sayıdaki turnuva biletleri biletinial.com’dan satın alınabilecek.
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