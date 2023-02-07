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Haberler Sağlık FSH Hormonu Nedir ve Kaç Olmalı FSH Hormonu Nasıl Düşürülür?
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FSH hormonu nedir ve kaç olmalı? FSH hormonu nasıl düşürülür?

Cinsel gelişim ve doğurganlığın düzenlenmesinde rol oynayan hormonlar arasında folikül uyarıcı hormon FSH vardır. FSH'yi ölçmek için yapılan test çok faydalıdır, çünkü bu hormon adet döngüsünün düzenlenmesinde yer alır ve yumurtalıklardaki foliküllerin büyümesini uyarır. Peki, FSH hormonu nedir? FSH hormonu nasıl düşürülür?

FSH Hormonu Nedir ve Kaç Olmalı FSH Hormonu Nasıl Düşürülür?
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FSH Hormonu Görevi

Prensip olarak FSH fazlalığı veya yetersizliği, gebelik elde edememe gibi sorunlara neden olabilir. Aynı zamanda adet güçlüklerine de neden olabilir; erkeklerde düşük cinsel istek ve iki cinsiyet için de erken veya geç ergenlik durumları yaşanabilir. Bir düzenleyici hormon olan FSH'nin yüksek ya da düşük olduğunu bize gösteren şey, diğer organlar üzerindeki etkisidir. Örneğin; herhangi bir nedenle yumurtalığı düzgün çalışmayan hastalarda, hipofiz bezinin yaptığı daha fazla FSH üretmektir. Bu durumda yumurtalığın düzgün çalışmadığına dair dolaylı bir değerlendirmedir.

FSH hormonu görevi gereği beyin tarafından yumurtlama döngüsünü yönlendirmek için üretilen bir hormon olduğu için hamilelik olasılığını büyük ölçüde etkiler. Foliküllerin olgunlaşması için gereklidir ve hastanın yumurtalık rezervinin dolaylı bir göstergesidir. Ayrıca, sentetik olarak ve son derece karmaşık tedavilerde uygulandığında FSH, yumurtalığın daha fazla folikül üretebilmesi veya büyütebilmesi için uyarılmasına yardımcı olur. Bu hormon bu yüzden çok önemlidir.

FSH Hormonu Ne İşe Yarar?

FSH hormonu ne işe yarar diye sorduğumuzda aslında FSH olarak da adlandırılan folikül uyarıcı hormon, üreme fonksiyonlarının gelişimi için her iki cinsiyette gonadları kontrol etmekten sorumlu olan hipofiz bezi tarafından üretilen bir hormondur. FSH, kadın vücudunda yumurta olgunlaşması için foliküler fazı düzenler ve erkekte spermatogenezi uyarır. Bu işlevleri yerine getirdiği için doğurganlık ilaçlarında etken madde olarak kullanılmaktadır.

FSH Hormonu Nasıl Düşürülür?

Fsh hormonunu dengelemek için ilk yapmanız gereken doktora danışmaktır. Ayrıca hareketli bir yaşam tarzı, sağlıklı beslenme, düzenli uyku ve düzenli egzersiz de bu dengeye katkı sağlamaktadır. Çünkü hormon seviyeleri stresten çok rahatlıkla etkilenebilmektedir. Hormon dengesi söz konusu olunca stres önemli bir faktördür. Düşük folikül uyarıcı hormon, seviyelerin ne kadar düşük olduğuna bağlı olarak gebe kalma zorluğuna veya kısırlığa yol açabilir. Bunun yaş ve cinsiyete bağlı olarak aşağıdaki gibi başka etkileri de vardır.

Çocuklarda:

  • Gecikmiş ergenlik
  • Cinsel organların körelmesi veya işlev bozukluğu

Kadınlarda:

  • Polikistik sendromun bir göstergesi
  • Yumurta üretimini tehlikeye atma
  • Yumurta bırakma döngülerine müdahale edilmesi

Kadınlarda FSH hormonu değerlerinde çıkan çok düşük bir değer, yumurtlamanın olmadığı anlamına gelir. Ancak gebelik sonucunda değerler doğal olarak düştüğü için bu mutlaka bir sorun teşkil etmez. Bu nedenle, bu hormondaki anormal seviyenin nedenini belirlemenize yardımcı olması için bir uzmana gitmek önemlidir. Erkeklerde düşük FSH, düşük veya sıfır sperm üretimine neden olur.

FSH Hormonu Nasıl Ölçülür?

FSH hormonu kaç olmalı diye merak ediyorsanız değer ölçütü 5-10 arasındadır. FSH, cinsel işlevleri kontrol etmek için yine hipofiz bezinde salgılanan lüteinizan hormonu ile birlikte çalışır. Bu nedenle bu hormonun testi genellikle FSH testi ile birlikte yapılır. FSH hormonu nasıl ölçülür sorusunun cevabı ise kan ya da idrar testi şeklindedir.

Kadınlarda bu testler şu amaçlarla kullanılır:

  • İnfertilite hastalarında değerlendirme
  • Siklus değişikliği olan hastaların incelenmesi
  • Menopoz veya perimenopoz başlangıcını onaylama

Erkeklerde ise bu testler şu amaçlarla kullanılır:

  • Kısırlığın nedenini öğrenme
  • Düşük sperm sayısının nedenini öğrenme
  • Testislerde bir sorun olup olmadığını öğrenme

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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