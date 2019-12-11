Fulden Uras'ı Türkiye ilk olarak Erkekçe dergisine verdiği cesur pozlarla tanınmıştı.. Birçok Yeşilçam filmleriyle ekranlarda boy gösterdi ve aynı zamanda şarkılarıyla kulakların pasını sildi. Peki Fulden Uras kimdir? İşte Fulden Uras hakkında merak edilenler
Fulden Uras kimdir?
6 haziran 1968 (51) tarihinde dünyaya gelmiştir. Erkekçe Dergisi'ne verdiği cesur pozlarla meşhur olan başarılı sanatçı 1986'da Ah Bu Kadınlar (Cvit Yörüklü)'ın başrolünde ilk kez kamera karşısına geçti. Sezer İnanoğlu ve Vatan Şaşmaz ile uzun süreli birliktelikler yaşadı. 1991'de “assolist” olarak sahneye çıktı ve 1995'te ilk albümü Belliydi Zaten'i çıkardı. Bağırsak kanserine yakalandı; uzun süre tedavi gördü. şu anda;
kelebek hastalığı bulunan çocuklar için yardım kampanyası yürüten bir derneğin başkanlığını yapmaktadır.
Stüdyo albümleri
- Belliydi Zaten (1995)
- Bensiz Olsun (2000)
- Cici (2004)
- Nelere Dayandı Bu yürek (2006)
- On (2009)
Oynadığı diziler ve filmler
|Yıl
|Film
|Rol
|Notlar
|1993
|Ana Yüreği
|Gül
|Televizyon dizisi
|1992
|Yalnızız
|Meral
|Televizyon dizisi
|1991
|Dağ Çiçeği
|Sinema Filmi
|1991
|Umutsuz Yollar
|Sevgi
|Sinema Filmi
|1990
|Kanımdaki Şeytan
|Sema
|Sinema Filmi
|1990
|Mağrurlar/Yaralı Kalp
|Funda
|Sinema Filmi
|1990
|Yalı
|Şermin
|Sinema Filmi
|1990
|Yalnızlar
|Nazlı
|Televizyon dizisi
|1990
|Üç Arkadaş
|Konuk Oyuncu
|Sinema Filmi
|1989
|İlk Aşk
|Televizyon Dizisi
|1989
|Kilyos Cinayeti
|Kumsaldaki Kadın
|Televizyon dizisi
|1988
|Canım
|Sinema filmi
|1988
|Gemileri Yakmak
|Televizyon dizisi
|1988
|Kara Zindan
|Ayşe
|Sinema Filmi
|1988
|Kırmızı Fistan Mor Kadife
|Sinema Filmi
|1988
|Kızın Adı Fatma
|Fatma
|Televizyon dizisi
|1988
|Tek Başına
|Fulden
|Sinema Filmi
|1988
|Yaşarken Ölmek
|Hemşire Elmas
|Televizyon Dizisi
|1987
|Asılacak Adam
|Televizyon dizisi
|1987
|Aşığım Aşık
|Suna
|Sinema filmi
|1987
|Benim için Ağlama
|Televizyon dizisi
|1987
|Benimsin
|Fulya
|Sinema Filmi
|1987
|Gönülden Gönüle
|Nermin
|Televizyon dizisi
|1987
|Hafız Yusuf Efendi
|Nermin
|Sinema Filmi
|1987
|Ortak
|Fulden
|Televizyon Dizisi
|1987
|Serbest Kürsü Hüsnü/Cici Kızlar
|Televizyon dizisi
|1987
|Son Yüz Elli Metre
|Sinema filmi
|1986
|Ölüm Avcısı
|Televizyon dizisi
|1986
|Öldüren Dakikalar/Deniz
|Gül
|Sinema filmi
|1986
|Hatıram Olsun
|Sinema filmi
|1986
|Ah Bu Kadınlar
|Sinema Filmi
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