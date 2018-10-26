Fulin, “Konser öncesinde Ani Harabeleri’ni görünce hayran kaldım. Sahne kıyafetlerimiz yanımızda olduğu için konsept çekim gerçekleştirmek istedim. Çekim saatlerce sürmesine rağmen tarihi yerde çekim yapmaktan keyif aldım” diye konuştu.

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